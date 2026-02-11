Assine
overlay
Início Internacional
TRAGÉDIA

Tiroteio em escola deixa ao menos dez mortos no Canadá

Tiroteio ocorreu em município com menos de 2.400 habitantes; 25 feridos estão sendo avaliados em uma unidade de saúde local, mas não correm risco de vida

Publicidade
Carregando...
Folhapress
Benny Cohen
Folhapress
Repórter
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
11/02/2026 06:15 - atualizado em 11/02/2026 07:42

compartilhe

SIGA
x
Seis pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária Tumbler Ridge, enquanto uma sétima morreu a caminho do hospital
Seis pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária Tumbler Ridge, enquanto uma sétima morreu a caminho do hospital crédito: AFP/Reprodução

Um ataque a tiros em uma escola em Tumbler Ridge, no Canadá, deixou ao menos dez mortos, incluindo a suspeita de ser atiradora, e 25 feridos nessa terça-feira (10/02), segundo a imprensa local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ataque aconteceu por volta das 13h20 (horário local; 19h20 no horário de Brasília) na Tumbler Ridge Secondary School. De acordo com a polícia local, ao menos seis pessoas foram encontradas mortas dentro da escola secundária e outra morreu a caminho do hospital. Outras duas morreram em uma residência que teria relação com o crime. Não há informações sobre a dinâmica do ataque.

A suposta atiradora também foi encontrada morta. Segundo a polícia local, ela tinha um ferimento aparentemente autoinfligido. O superintendente da polícia local, Ken Floyd, disse em coletiva de imprensa, na madrugada de quarta-feira (horário de Brasília), que a polícia acredita ter conseguido a identificação da atiradora, mas não divulgará detalhes, incluindo se a suspeita era maior ou menor de 18 anos, neste momento para proteger a integridade da investigação. 

Leia Mais

Duas pessoas foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves. Outros 25 feridos estão sendo avaliados em uma unidade de saúde local, mas não têm risco de vida, informou a polícia, segundo a CBC News. Cerca de 100 pessoas, entre alunos e funcionários, foram evacuados do local em segurança.
Os nomes e idades dos envolvidos no episódio não foram divulgados. Floyd ressaltou que seria "imprudente especular" essas informações neste momento.

O superintendente da polícia local disse que a corporação ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. "Acho que teremos dificuldades para determinar o 'porquê', mas faremos o possível para descobrir o que aconteceu", acrescentou.

Agentes fazem buscas adicionais em outras casas e locais para buscar outros possíveis feridos ou suspeitos de envolvimento com o ataque. "Recursos adicionais da polícia continuam sendo mobilizados na comunidade para apoiar a resposta e a investigação", disse a corporação, acrescentando que a Divisão de Crimes Graves da Polícia da Colúmbia Britânica assumiu a condução da investigação.

A escola

O site da Tumbler Ridge Secondary School informa que todos os eventos programados para esta semana estão cancelados. 

Em nota, a escola informa: Devido aos trágicos eventos que ocorreram na comunidade de Tumbler Ridge hoje, as escolas Tumbler Ridge Secondary School e Tumbler Ridge Elementary School permanecerão fechadas pelo resto da semana.

O distrito disponibilizará apoio e, assim que tivermos os locais onde esse apoio estará disponível, divulgaremos essas informações nas redes sociais."

Reportagem em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

canada escola massacre tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay