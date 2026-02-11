Tiroteio em escola deixa ao menos dez mortos no Canadá

Um ataque a tiros em uma escola em Tumbler Ridge, no Canadá, deixou ao menos dez mortos, incluindo a suspeita de ser atiradora, e 25 feridos nessa terça-feira (10/02), segundo a imprensa local.



O ataque aconteceu por volta das 13h20 (horário local; 19h20 no horário de Brasília) na Tumbler Ridge Secondary School. De acordo com a polícia local, ao menos seis pessoas foram encontradas mortas dentro da escola secundária e outra morreu a caminho do hospital. Outras duas morreram em uma residência que teria relação com o crime. Não há informações sobre a dinâmica do ataque.



A suposta atiradora também foi encontrada morta. Segundo a polícia local, ela tinha um ferimento aparentemente autoinfligido. O superintendente da polícia local, Ken Floyd, disse em coletiva de imprensa, na madrugada de quarta-feira (horário de Brasília), que a polícia acredita ter conseguido a identificação da atiradora, mas não divulgará detalhes, incluindo se a suspeita era maior ou menor de 18 anos, neste momento para proteger a integridade da investigação.

Duas pessoas foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves. Outros 25 feridos estão sendo avaliados em uma unidade de saúde local, mas não têm risco de vida, informou a polícia, segundo a CBC News. Cerca de 100 pessoas, entre alunos e funcionários, foram evacuados do local em segurança.

Os nomes e idades dos envolvidos no episódio não foram divulgados. Floyd ressaltou que seria "imprudente especular" essas informações neste momento.



O superintendente da polícia local disse que a corporação ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. "Acho que teremos dificuldades para determinar o 'porquê', mas faremos o possível para descobrir o que aconteceu", acrescentou.



Agentes fazem buscas adicionais em outras casas e locais para buscar outros possíveis feridos ou suspeitos de envolvimento com o ataque. "Recursos adicionais da polícia continuam sendo mobilizados na comunidade para apoiar a resposta e a investigação", disse a corporação, acrescentando que a Divisão de Crimes Graves da Polícia da Colúmbia Britânica assumiu a condução da investigação.

A escola

O site da Tumbler Ridge Secondary School informa que todos os eventos programados para esta semana estão cancelados.

Em nota, a escola informa: Devido aos trágicos eventos que ocorreram na comunidade de Tumbler Ridge hoje, as escolas Tumbler Ridge Secondary School e Tumbler Ridge Elementary School permanecerão fechadas pelo resto da semana.

O distrito disponibilizará apoio e, assim que tivermos os locais onde esse apoio estará disponível, divulgaremos essas informações nas redes sociais."

Reportagem em atualização

