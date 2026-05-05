Adolescente abre fogo em escola no Acre e deixa dois mortos

Um adolescente abriu fogo nesta terça-feira (5) em um colégio no Acre e matou duas funcionárias, além de ferir uma terceira e um aluno, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu à tarde no Instituto São José, uma escola conveniada ao Estado em Rio Branco, e um menor de 13 anos foi detido pela polícia, informou o governo do Acre em comunicado.

Também foi detido o responsável legal pelo adolescente e proprietário da arma de fogo usada no ataque.

Os feridos foram levados a um hospital.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, que trabalha como recepcionista no hotel Inácio Palace, ao lado da escola, contou à AFP que, quando o ataque começou, alguns alunos tentaram pular um muro que separa a escola do hotel.

"Só que o muro tem seis metros (...) e somente um conseguiu pular. Ele pulou e se abrigou aqui no hotel. O resto ficou no telhado da escola tentando correr", relatou por telefone o trabalhador de 19 anos.

Ele acrescentou que ouviu os tiros e "muita gritaria".

Imagens divulgadas por um veículo local mostraram uma mulher sendo retirada em uma maca, além de cenas de desespero de pessoas chorando e se abraçando do lado de fora da escola, onde a polícia foi mobilizada.

Ainda não se sabe como os fatos ocorreram. A Polícia Civil do Acre abriu uma investigação para esclarecer os motivos e estabelecer responsabilidades.

- Aulas suspensas -

"Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio", disse o governo em comunicado.

Equipes de apoio psicológico foram mobilizadas para oferecer suporte a alunos e professores, acrescentou.

Como parte do protocolo de segurança, as aulas foram suspensas por três dias em todas as instituições de ensino do estado.

O Brasil registrou nos últimos anos vários ataques em instituições de ensino, que deixaram dezenas de vítimas fatais.

Em setembro do ano passado, dois adolescentes foram mortos a tiros e três menores ficaram feridos em uma escola no Ceará.

Em outubro de 2023, um ataque a tiros em uma escola de São Paulo deixou uma estudante de 17 anos morta e três feridos.

Pouco antes, um adolescente havia sido morto e outros três ficaram feridos em um ataque com faca ao saírem da aula em uma escola em Minas Gerais.

Em abril do mesmo ano, no ataque mais letal daquele ano, um homem de 25 anos entrou em uma creche de Santa Catarina e matou quatro crianças de entre 3 e 7 anos usando um machado.

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