Coliseu: exposição imersiva no DiamondMall segue até dezembro

A exposição “Coliseu: Exposição Imersiva” estendeu sua temporada em Belo Horizonte até o dia 20 de dezembro. Em cartaz no DiamondMall desde agosto, a prorrogação da atração acontece devido ao sucesso de público e à receptividade dos visitantes.

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Com 314 m², a mostra recria a essência da Roma Antiga com tecnologia, cenografia e entretenimento. O circuito convida o público a percorrer ambientes inspirados na vida romana, utilizando recursos como realidade virtual e inteligência artificial para colocar o visitante no centro da narrativa.

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A extensão do prazo também abre uma oportunidade para visitas escolares antes do fim do ano letivo, transformando o conteúdo do currículo em uma experiência interativa e tridimensional.

A águia, recriada na exposição, representa o poder militar romanoDivulgação

“A prorrogação da temporada demonstra a receptividade dos visitantes à proposta da exposição e amplia a oportunidade para que mais pessoas tenham contato com a história de uma maneira interativa e envolvente”, afirma Larissa Campos, superintendente de Marketing do DiamondMall.

A jornada imersiva

Assinada pela Bluebees, a exposição conecta passado e presente pelo conceito phygital, que integra experiências físicas e digitais. A jornada do visitante é dividida em sete ambientes temáticos que exploram desde a expansão do império até o treinamento dos gladiadores.

Visitante experimenta a realidade virtual com óculos na exposição Coliseu: Exposição Imersiva.Divulgação

“O visitante deixa de ser apenas espectador e passa a fazer parte da narrativa, explorando, interagindo e criando suas próprias memórias ao longo do percurso”, diz Hugo Teixeira, diretor da exposição.

Os destaques da experiência incluem:

Metaverso : uma narrativa de mais de 30 minutos com óculos PICO 4 Ultra Enterprise leva os visitantes a um passeio pela Roma do século I, passando pelo Panteão, Fórum Romano e a arena do Coliseu.

Cabines com I.A: os visitantes podem ser retratados como personagens da Roma Antiga em imagens geradas por inteligência artificial, que podem ser baixadas por QR Code.

Interação com gladiador: um totem interativo com inteligência artificial permite um diálogo com o avatar de Flamma, um gladiador sírio do século I d.C. que responde a perguntas sobre sua trajetória.

Ludus Magnus: o espaço de treinamento dos gladiadores é recriado com réplicas de equipamentos para interação do público.

Mais informações sobre a exposição “Coliseu: Exposição Imersiva”

“Coliseu: Exposição Imersiva” fica em exibição no DiamondMall até o dia 20 de dezembro.

Os ingressos estão disponíveis pelo app Multi.

Horários

Terça a sexta-feira: das 13h às 21h

Sábados: das 10h às 22h

Domingos: das 12h às 20h

Valores

Terça a sexta-feira: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada).

Sábados, domingos e feriados: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada).

Combo Família (2 adultos + 2 crianças): a partir de R$ 43,75 por pessoa.

Grupos (6 ou mais pessoas): a partir de R$ 60,00 por pessoa.

Crianças de até 4 anos e 11 meses não pagam ingresso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima