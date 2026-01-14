Assine
overlay
Início Trends
Cultura

Os museus mais tecnológicos do mundo que você precisa conhecer

Realidade aumentada, visitas virtuais e inteligência artificial transformam a experiência de ver arte; confira destinos onde a tecnologia é atração

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 12:04

compartilhe

SIGA
x
Os museus mais tecnológicos do mundo que você precisa conhecer
Ambientes digitais que reagem à presença dos visitantes transformam museus em experiências imersivas, um exemplo da inovação no Japão. crédito: Reprodução/ teamlab.art

O uso de tecnologias como raios-X e inteligência artificial para descobrir segredos em obras de arte famosas está mudando a forma como interagimos com a cultura. Essa revolução, no entanto, vai muito além dos laboratórios de restauração. Museus ao redor do mundo estão usando ferramentas digitais para transformar completamente a experiência dos visitantes, tornando-a mais imersiva e interativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esqueça as visitas silenciosas e contemplativas. Em alguns dos principais destinos culturais do planeta, a tecnologia deixou de ser apenas um suporte e se tornou uma atração principal. Esses espaços combinam arte, ciência e entretenimento para criar experiências únicas, que atraem tanto os amantes da arte tradicional quanto um público totalmente novo e conectado.

Leia Mais

Arte digital imersiva no Japão

Em Tóquio, o museu teamLab Borderless é um dos principais exemplos dessa nova tendência. O espaço não exibe obras de arte em molduras, mas cria ecossistemas digitais que reagem à presença e ao movimento das pessoas. As projeções de luz e som fluem entre as salas, sem fronteiras, permitindo que o público se torne parte integrante da obra, em uma experiência que está sempre mudando.

Realidade virtual encontra a história

Mesmo instituições tradicionais, como o Museu do Louvre, em Paris, exploram a inovação para se conectar com novas gerações. Um exemplo notável foi a experiência de realidade virtual “Mona Lisa: Beyond the Glass”, que permitiu aos visitantes, por meio de óculos especiais, mergulhar na história da obra e observar detalhes impossíveis a olho nu. A iniciativa demonstrou como a tecnologia pode oferecer novas perspectivas sobre tesouros da arte universal.

O futuro da arte nos Emirados Árabes

Em Dubai, o Museu do Futuro oferece uma proposta radicalmente diferente. Seu acervo não é composto por artefatos do passado, mas por possibilidades para as próximas décadas. As exposições utilizam inteligência artificial, robótica e ambientes imersivos para explorar temas como o futuro das viagens espaciais, das cidades e da sustentabilidade, funcionando mais como um laboratório de ideias do que um museu convencional.

A tecnologia a serviço do acervo

Outros espaços, como o Cleveland Museum of Art, nos Estados Unidos, usam a tecnologia para dar acesso total ao seu acervo. Paredes interativas gigantes permitem que os visitantes explorem digitalmente todas as peças da coleção, mesmo aquelas que não estão em exibição física. É possível criar tours personalizados e ver detalhes em altíssima resolução, aproximando o público da arte de uma maneira antes inimaginável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

museus-tecnologicos tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay