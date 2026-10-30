Fortnite confirma colaboração com One Piece, e a temporada Caçadores de Tesouros prepara uma novidade que coloca personagens do anime no centro da aventura
Nova temporada traz skins do bando do Chapéu de Palha, a lendária Arlong Park e armas inéditas para transformar os combates no battle royale
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A chegada de "One Piece" ao jogo Fortnite tornou-se oficial após grande espera da comunidade e do histórico de colaborações anteriores com os animes "Dragon Ball" e "Naruto". A minitemporada temática começa no próximo domingo, 1 de novembro, coincidindo com o mesmo dia em que ocorre o lançamento da nova temporada do jogo. Para celebrar esse momento, a conta oficial do jogo da Epic Games compartilhou o primeiro trailer com as novidades.
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Trajes temáticos e Going Merry
A temporada apresenta elementos voltados aos fãs do anime. Os jogadores poderão adquirir skins dos personagens Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp e Buggy, o palhaço. Durante a celebração, o ônibus tradicional de transporte das partidas sofre alteração: o Going Merry, primeiro navio dos Piratas do Chapéu de Palha, substitui o veículo temporariamente na ilha.
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Localização de Arlong Park e novos armamentos
No vídeo publicado, os usuários identificaram alterações na geografia do cenário. A prévia do novo mapa destaca a presença de Arlong Park, localizada exatamente na parte oeste do território. O local serviu como base de operações dos piratas de Arlong no quinto arco da saga do East Blue.
O arsenal recebe opções de combate inéditas confirmadas para as partidas:
uma nova escopeta temática pirata voltada para confrontos de curta distância;
uma arma mítica específica para o personagem Luffy.
Modos e características de Fortnite
Fortnite consiste em um jogo de ação no estilo battle royale desenvolvido pela Epic Games, apresentando estética no formato de desenho animado. O título é completamente gratuito para jogar, mantendo compras disponíveis dentro do aplicativo, e divide a jogabilidade em formatos diferentes:
modo Salvar o Mundo: a construção do refúgio e a fabricação de elementos tornam-se ações vitais para conseguir seguir com vida;
modo Battle Royale: até 100 jogadores precisam sobreviver em combate aberto enquanto recolhem recursos, pegam armas e constroem defesas próprias.
Plataformas compatíveis
O jogo opera em todas as plataformas com suporte para diversos aparelhos:
computadores equipados com PC;
consoles PlayStation 4 e PlayStation 5;
videogames Xbox One e Xbox Series;
plataformas Nintendo Switch e Switch 2;
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