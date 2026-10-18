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EBOLA

Surto de Ebola avança no Congo e atinge a oitava província do país

Novo boletim aponta avanço do vírus para Ubangi do Norte; região Leste segue em alerta máximo e concentra a grande maioria das notificações

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Estado de Minas
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Repórter
18/10/2026 19:02

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AFP Congo
República Democrática do Congo está vivendo novo surto da doença, que está se espalhando pelo país e causando mortes crédito: Luis TATO / AFP

O avanço do surto de ebola no Congo atingiu a oitava província do território nacional. A confirmação consta no novo boletim sobre o vírus no país, que registrou a chegada da infecção à província de Ubangi do Norte.

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Casos diários e total acumulado


O relatório mais recente contabilizou 67 novos casos e 26 mortes em um intervalo de 24 horas, referentes ao dia 16 de outubro. A atualização elevou os números consolidados de todo o período: são 9.415 casos notificados e 4.536 mortos em decorrência da doença.


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Concentração no leste do país


A transmissão do vírus segue concentrada no Leste congolês, área que abriga a grande maioria das notificações e permanece em alerta máximo.

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Dentro dessa zona geográfica, a província de Ituri desponta como o foco mais expressivo: o território concentrou 44 dos 67 novos diagnósticos contabilizados em 24 horas.


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