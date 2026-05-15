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Epidemia de ebola na RDC deixa quatro mortos

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Repórter
15/05/2026 06:53

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Uma epidemia de ebola foi declarada na província de Ituri, leste da República Democrática do Congo (RDC), uma região devastada por conflitos armados, informou nesta sexta-feira (15) a agência de saúde da União Africana (UA).

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Quatro mortes foram atribuídas ao vírus após exames em laboratório. O país também registrou 246 casos suspeitos, 65 deles fatais, segundo o Africa CDC. 

"Confirmamos uma epidemia de doença pelo vírus ebola na província de Ituri", escreveu na rede social X a agência com sede na Etiópia.

O vírus ebola é mortal em muitos casos, apesar das vacinas e tratamentos recentes. 

A febre hemorrágica altamente contagiosa causou 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos. 

O surto mais letal na RDC, registrado entre 2018 e 2020, deixou 2.300 mortos de um total de 3.500 doentes.

A presença do vírus foi confirmada em 13 das 20 amostras analisadas em Kinshasa, capital da RDC, segundo a agência de saúde. "Quatro mortes foram registradas entre os casos confirmados em laboratório". 

O surto anterior na RDC, declarado em agosto de 2025 no centro do país, provocou pelo menos 34 mortes antes de ser erradicado em dezembro.

A transmissão humana do vírus ocorre por fluidos corporais e seus principais sintomas são febre, vômitos, hemorragias e diarreia. 

As pessoas infectadas só se tornam contagiosas após o aparecimento dos sintomas, depois de um período de incubação de dois a 21 dias.

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dyg/ayv/lth/erl/fp

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