Mulher simula o próprio sequestro com ajuda da filha de 7 anos, cobra R$ 3.500 da mãe para pagar agiotas e é condenada por extorsão

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher à pena de quatro anos de prisão após simular o próprio sequestro com a intenção de exigir R$ 3.500 da mãe. O objetivo era obter dinheiro para quitar dívidas com agiotas, contraídas para financiar apostas em jogos online. Durante todo o período da farsa, ela permaneceu hospedada na casa de um amigo.

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A dinâmica da farsa

O esquema teve início quando a filha da mulher, uma criança de 7 anos, telefonou para a avó comunicando que a mãe tinha sido levada por um homem em um carro. A própria acusada admitiu que combinou essa encenação previamente com a filha para dar credibilidade à história.

Logo após a encenação da criança, a condenada passou a enviar mensagens diretamente para a mãe. Nos textos, afirmava estar sob sequestro, sofrendo ameaças de morte e mantida fora de Piracicaba. Para garantir o resgate, exigiu uma transferência bancária sob a condição de ser "libertada".

O plano se encerrou logo após a confirmação do pagamento. Conforme o depoimento oficial registrado no processo, a mulher "fingiu ser libertada e voltou para casa, onde foi abordada por policiais".

Enquadramento por extorsão

O julgamento analisou a razão pela qual a conduta recebeu a classificação de extorsão e não de estelionato. A relatora do recurso, desembargadora Ely Amioka, esclareceu que a diferença prática entre os dois crimes se encontra no modo como a vítima efetuou o pagamento.

Detalhes da condenação por falso sequestro Entenda como a simulação foi planejada para obter dinheiro da família O plano e a execução

A mulher simulou o próprio sequestro e usou a filha de 7 anos para enganar a avó por telefone.