Prefeita é acusada de simular sequestro para cobrir desfalque no México

Uma prefeita foi acusada no México de simular seu sequestro para receber um resgate de mais de US$ 2 milhões (R$ 10,32 milhões) em dinheiro público e cobrir um desfalque em seu governo, informaram autoridades locais nesta quinta-feira (18).

Nancy Nápoles, chefe municipal de Tenancingo, alegou inocência e disse que o caso tem motivação política. Ela pertence ao partido Morena, da presidente Claudia Sheinbaum, que fez do combate à corrupção um dos pilares de seu governo.

A promotoria informou que Nancy foi intimada a depor em 9 de julho, por "simulação de sequestro". Não há um mandado de prisão contra ela, diferentemente de seu marido e cunhado, que estão foragidos.

Segundo a promotoria, que baseia o caso em depoimentos dos três "sequestradores", já presos, homens armados obrigaram Nancy a sair de um carro e a levaram. Ela informou que, no cativeiro, os sequestradores ameaçaram matá-la e familiares se não fosse pago o equivalente a R$ 12 milhões "em troca da sua liberdade", e a aconselharam que, se ela não conseguisse esse valor, "pegasse dos recursos da prefeitura".

Em meio ao plano, segundo autoridades, uma testemunha inesperada alertou a polícia, que fez uma busca e obrigou a abortar o sequestro. Nancy disse que "aproveitou um descuido dos sequestradores" para escapar.

A investigação revelou inconsistências nessa versão, que levaram a acusar o marido e o cunhado de Nancy de planejar o "falso sequestro" para obter fundos públicos, "já que havia um desfalque e isso serviria para justificar o dinheiro". "Nego categoricamente", disse a prefeita.

Nancy disse que está disposta a cooperar com a investigação, "para o esclarecimento dos fatos" e para que "os verdadeiros culpados sejam punidos".

A promotoria possui registros de mais de 150 chamadas telefônicas entre o marido e os sequestradores, a quem ele ofereceu US$ 28.000 (R$ 144,5 mil).

Imagens de Nancy em atos de campanha de Claudia Sheinbaum, que costuma destacar a honestidade de seu governo, circulam em redes sociais.

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