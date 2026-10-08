João Aleixo mira 100 unidades com escola de tecnologia milionária

O modelo educacional e de negócios da The Future School entra em uma nova fase de expansão nacional após oito anos de lapidação e aperfeiçoamento. Criada em 2018, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, pelo game designer João Aleixo, de 31 anos, a escola de tecnologia e robótica transformou a experiência acumulada ao longo desse período em um modelo de licenciamento da marca. A meta agora é chegar a 100 unidades nos próximos cinco anos.

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A estratégia coloca a educação tecnológica no centro de um movimento de crescimento que combina formação para crianças e adolescentes, e um modelo de negócio pensado para novos parceiros. Em 2026, a The Future School estruturou dois formatos de operação, chamados Standard e Mega HUB, destinados a diferentes perfis de cidades.

A unidade Standard, indicada para municípios de pequeno e médio porte, parte de um investimento de R$ 210 mil e tem faturamento médio estimado em R$ 700 mil por ano. Já o modelo Mega HUB, pensado para capitais e cidades com mais de 300 mil habitantes, exige aporte inicial a partir de R$ 350 mil e projeta faturamento de até R$ 1,5 milhão anuais.

Os dois formatos trabalham com margem líquida estimada entre 25% e 35% e prazo de retorno do investimento entre 18 e 24 meses. Os contratos também preveem taxa única de licenciamento, de R$ 35 mil no modelo Standard e R$ 45 mil no Mega HUB, além de royalties de 6% sobre o faturamento mensal e fundo de marketing de 2%.

Por trás desses números está a escola que serviu de base para o desenvolvimento do modelo de expansão. Em São José do Rio Preto, a unidade fundadora faturou R$ 1,1 milhão em 2025 e projeta alcançar R$ 1,5 milhão em 2026. Se a projeção for confirmada, o avanço representará crescimento de aproximadamente 36,4% em relação ao ano anterior.

Segundo João Aleixo, a expansão ainda está em uma fase inicial e sendo realizada de maneira controlada. Com as novas unidades começando a operar em diferentes estados, o empresário destaca que o modelo de negócios da The Future School tem potencial para atingir o Brasil todo em poucos anos.

"Oferecemos um produto que as famílias estão precisando. As novas gerações estão perdidas em relação ao uso da tecnologia e as iniciativas que existiam no mercado não eram eficazes para direcionar esse interesse da maneira correta. A The Future School vem para o mercado com um modelo educacional que não só ensina tecnologia, mas desbloqueia no aluno a vontade de criar sua própria startup, apresentar seus projetos e participar de competições nacionais, utilizando o interesse por tecnologia para aprender habilidades reais que serão usadas em qualquer profissão que decidir seguir."

O empresário destaca que o caminho até a expansão foi construído sem pressa. Durante oito anos, João Aleixo acompanhou de perto os resultados da unidade que deu origem à The Future School, aperfeiçoou a metodologia e amadureceu o modelo de negócio antes de levá-lo a outras cidades.

Depois desse período de testes e consolidação, segundo João, a empresa começou a preparar uma nova etapa de crescimento. Na ocasião, ele resumiu o momento vivido pela empresa. "Agora, finalmente, nos sentimos prontos para iniciar nossa expansão com responsabilidade, oferecemos um modelo de negócios que traz resultado financeiro sólido e um propósito claro na formação das novas gerações."

A metodologia desenvolvida pela The Future School atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos e reúne diferentes áreas da tecnologia. Ao longo da formação, os alunos passam por cinco trilhas, que incluem temas como design de jogos, robótica, codificação de apps, inteligência artificial e criação de startups. Mais de 4.500 alunos já passaram pelo método desde a criação da escola.

João Aleixo informou ainda que a empresa também ampliou sua atuação para além das unidades próprias ou licenciadas. Atualmente, mantém um programa extracurricular em escolas particulares, entre elas Maple Bear e América Bilíngue, na cidade de São José do Rio Preto. A proposta leva o conteúdo de tecnologia para dentro do ambiente escolar e amplia o alcance da metodologia sem depender exclusivamente da abertura de novas unidades físicas.

A expansão acontece em um momento de crescimento do mercado de franquias no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF) citados pela empresa, o setor movimentou R$ 308,4 bilhões nos 12 meses analisados, com alta de 10,7%. Dentro desse mercado, o segmento de educação movimentou R$ 15,5 bilhões e reúne 242 redes e mais de 17 mil unidades.

É nesse cenário que a The Future School começa a ampliar sua presença no país por meio do licenciamento. A empresa já chegou a São José do Rio Preto (SP), Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Joinville (SC), enquanto prepara a entrada em novas cidades por meio de parceiros licenciados.

A meta de alcançar 100 unidades nos próximos cinco anos representa um salto significativo para uma escola que, durante oito anos, concentrou sua atuação em uma única unidade, onde o modelo foi desenvolvido e testado antes de ganhar novos mercados.

Para João, a expansão representa um passo que vem depois de um longo período de construção. O desafio agora é levar para outras cidades uma metodologia desenvolvida e testada durante anos, mantendo o padrão da experiência oferecida aos alunos enquanto a operação ganha escala.

Mais do que abrir novas escolas, a The Future School entra em uma etapa em que educação e estratégia empresarial passam a caminhar juntas. O desempenho da unidade de São José do Rio Preto serve como referência para os novos formatos, enquanto a expansão para diferentes estados começa a mostrar a força do modelo.

Como resume João Aleixo, "o sucesso durante a inauguração da unidade de Palmas foi a prova de que o modelo funciona fora de casa, porque o ensino de tecnologia deixou de ser curso extra e virou formação básica na cabeça de quem busca preparar o filho para as oportunidades do futuro".

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Com uma metodologia testada ao longo de oito anos, a The Future School agora transforma sua experiência em um modelo de crescimento nacional e se consolida como a maior promessa do mercado educacional brasileiro.