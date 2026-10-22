Datavault AI assina uma carta de intenções não vinculativa para adquirir 19,9% das ações da DataMEDS AI, em troca de uma licença ampliada de tecnologia

A Datavault AI Inc. (“Datavault AI” ou a “Empresa”) (Nasdaq: DVLT), uma empresa de Plataforma de Inteligência Artificial (“AIP”) que oferece monetização de dados, credenciamento e tokenização de ativos do mundo real (“RWA”), anunciou hoje que assinou uma carta de intenções não vinculativa (“LOI”) para adquirir uma participação acionária de 19,9% na DataMEDS AI, Inc. (NASDAQ: MEDS) (“DataMEDS”) em contrapartida ao aprimoramento de sua licença de tecnologia existente com a DataMEDS. A transação proposta depende da conclusão da auditoria prévia e da negociação de contratos definitivos, conforme as condições habituais de fechamento para uma transação dessa natureza.

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A transação proposta foi estruturada de forma a oferecer à Datavault AI a oportunidade de obter uma participação acionária na DataMEDS, preservando, paralelamente, a titularidade de sua propriedade intelectual subjacente. Em contrapartida ao aprimoramento de sua licença de tecnologia já existente, a Datavault AI prevê receber uma participação acionária de 19,9% na DataMEDS — base totalmente diluída —, com a possibilidade de participar de eventuais receitas de royalties geradas pela comercialização das tecnologias licenciadas, a depender da negociação e da formalização de contratos definitivos. A DataMEDS assumirá a responsabilidade pelos custos de comercialização, permitindo que a Datavault AI impulsione sua propriedade intelectual existente por meio de um modelo eficiente em termos de capital.

Esse anúncio decorre das orientações recentes da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration – FDA) sobre considerações regulatórias para softwares relacionados ao uso de medicamentos sob prescrição médica. Por meio da transação proposta, a DataMEDS pretende ampliar suas capacidades tecnológicas na área da saúde por meio de acordos com diversas partes, incluindo a Datavault AI, a EOS Technology Holdings, Inc. (EOS), a Scilex Holding Company (Scilex), a HealthBridge Advisors, LLC (HBA) e a REBOOT Health AI, Inc. (REBOOT).

“O DataMEDS reduzirá os custos, melhorará a qualidade do atendimento e dará aos pacientes mais autonomia por meio de resultados robustos baseados em dados. Essa é uma visão duradoura de verdadeiros pioneiros na área de saúde comportamental. A Datavault AI está entusiasmada com a possibilidade de contribuir de forma significativa para a geração de valor na MEDS por meio de participação acionária e royalties pelo uso de nossas tecnologias”, afirmou Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI. “Considerando o volume significativo de diligência prévia e preparação de documentos já realizado no âmbito da carta de intenções (LOI) anterior, acreditamos que a conclusão da operação no quarto trimestre de 2026 seja uma perspectiva realista. Estamos ansiosos para apoiar a DataMEDS em seus esforços para transformar o setor de saúde, promovendo melhores resultados clínicos.”

O acordo proposto se baseará na plataforma DataMEDS PharmacyChain e nos recursos do EinsteinRx AI, que já operam sob uma licença existente da Datavault AI. A Datavault AI fornecerá uma licença exclusiva ampliada (sujeita a exceções especificadas) para os seus recursos do Datavault AI Health, que foram desenvolvidos visando apoiar o acesso, a monetização e a tokenização de dados de saúde controlados pelo próprio paciente em ambientes de farmácia, laboratório, dispositivos vestíveis e no setor de saúde comercial mais amplo.

A Datavault AI manterá a titularidade da propriedade intelectual subjacente, e a DataMEDS arcará com os custos associados à comercialização das tecnologias licenciadas. A Carta de Intenções (LOI, na sigla em inglês) também estabelece que, após a conclusão da transação proposta, a Datavault AI terá o direito de indicar um diretor para o conselho da DataMEDS. Entretanto, a LOI não é vinculativa no que diz respeito à conclusão da transação proposta e as partes não têm a obrigação de concretizá-la na ausência de acordos definitivos. A LOI poderá ser rescindida pelas partes em determinadas circunstâncias, inclusive como resultado da due diligence.

Entre os registros de patentes fundamentais da Datavault AI estão a patente dos Estados Unidos n.º 12.100.025, Platform for Management of User Data; a patente dos Estados Unidos n.º 12.596.819, Method and System for Data Valuation and Secure Commercial Monetization Platform; e a publicação de pedido de patente dos Estados Unidos nº 2022/0188925, Data Futures Platform. Essas patentes da Datavault AI abrangem tecnologias de gerenciamento, avaliação e monetização de dados. As patentes e os pedidos específicos abrangidos pela licença de uso proposta para o setor de saúde ainda estão sujeitos à confirmação no anexo definitivo da licença. A licença ampliada visa viabilizar o acesso, o gerenciamento, a avaliação, a monetização e a tokenização de dados de saúde sob o controle dos pacientes em farmácias, laboratórios, dispositivos vestíveis e outros ambientes comerciais do setor de saúde.

Sobre a Datavault AI

A Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera o setor das experiências de dados orientadas por IA, da avaliação e da monetização de ativos no ambiente da Web 3.0. A plataforma em nuvem da empresa oferece soluções abrangentes com foco na cooperação em suas divisões de Ciências Acústicas e Ciências de Dados.

A divisão de Ciências Acústicas da Datavault AI conta com as tecnologias patenteadas WiSA®, ADIO® e Sumerian® — soluções que lideram o setor em transmissão de áudio sem fio, multicanal e espacial de alta definição —, com propriedade intelectual que abrange o sincronismo de áudio, a sincronização e o cancelamento de interferências em sistemas multicanal. A divisão de Ciência de Dados utiliza o impacto da Web 3.0 e da computação de alto desempenho para oferecer soluções voltadas à análise de dados experienciais, sua valoração e monetização segura.

A plataforma atende a diversos setores, como o de licenciamento de software de computação de alto desempenho para esportes, entretenimento, eventos, biotecnologia, educação, finanças, mercado imobiliário, saúde e energia, entre outros. Por meio do Information Data Exchange®, é possível criar gêmeos digitais e licenciar o uso de nomes, imagens e semelhanças. Essa tecnologia vincula de maneira segura objetos físicos do mundo real a metadados imutáveis, promovendo uma IA responsável e íntegra. O conjunto de tecnologias da Empresa é totalmente personalizável, oferecendo automação baseada em IA e aprendizado de máquina, integração com terceiros, análises e dados detalhados, automação de marketing e monitoramento de publicidade.

A Empresa tem sede na Filadélfia, Pensilvânia (PA). Saiba mais sobre a Datavault AI em https://dvlt.ai.

Sobre a DataMEDS AI

A DataMEDS AI, Inc. (NASDAQ: MEDS), anteriormente chamada de Wellgistics Health, Inc., é uma empresa do setor de saúde que integra verticalmente unidades de negócios de tecnologia, farmácia e setores afins à indústria farmacêutica e à telemedicina por meio de suas plataformas de tecnologia da informação em saúde. Seu objetivo é proporcionar uma melhor experiência a consumidores e prestadores de serviços. Sediada em Tampa, na Flórida, a DataMEDS incorpora à plataforma móvel “Health Lives Here”, da Tollo Health, LLC, sua plataforma de inteligência artificial EinsteinRx™ e a plataforma de contratos inteligentes baseada em blockchain PharmacyChain. Sua subsidiária, a Corexa Health, presta serviços de dispensação farmacêutica e serviços relacionados à farmácia, incluindo a distribuição de produtos desenvolvidos pela Tollo Health. A DataMEDS também é proprietária da Helomics Corporation, um laboratório de diagnóstico molecular clínico com sede em Pittsburgh, na Pensilvânia, que oferece o teste ChemoFx® Assay para seleção de quimioterapia, visando auxiliar oncologistas na escolha de tratamentos quimioterápicos. Saiba mais em https://datamedsai.com.

Sobre a Scilex Holding Company

A Scilex Holding Company é uma empresa inovadora e geradora de receita focada na aquisição, no desenvolvimento e na comercialização de produtos não opioides para tratamento da dor aguda e crônica, além de doenças neurodegenerativas e cardiometabólicas. A Scilex se dedica a indicações com altas necessidades não atendidas e grandes oportunidades de mercado por meio de terapias não opioides para o tratamento de pacientes com dor aguda e crônica, empenhando-se em avançar e aprimorar os resultados dos pacientes. Os produtos comerciais da Scilex incluem: (i) ZTlido® (sistema tópico de lidocaína) 1,8%, um produto tópico de lidocaína sob prescrição aprovado pela U.S. Food and Drug Administration (a “FDA”) para o alívio da dor neuropática associada à neuralgia pós-herpética, que é uma forma de dor nervosa pós-cobreiro; (ii) ELYXYB®, um potencial tratamento de primeira linha e a única solução oral pronta para uso aprovada pela FDA para o tratamento agudo da enxaqueca, com ou sem aura, em adultos; e (iii) Gloperba®, a primeira e única versão oral líquida do medicamento antigotoso colchicina, indicado para a profilaxia de crises dolorosas de gota em adultos.

Além disso, a Scilex possui três candidatos a produtos: (i) SP-102 (10 mg, gel viscoso de fosfato sódico de dexametasona) (“SEMDEXA” ou “SP-102”), de propriedade da Semnur Pharmaceuticals, Inc. (“Semnur”), subsidiária da Scilex da qual a empresa detém participação majoritária, e que consiste em uma nova formulação em gel viscoso de um corticosteroide amplamente utilizado em injeções epidurais para o tratamento da dor radicular lombossacra, ou ciática. A Scilex concluiu um estudo de Fase 3 e obteve a designação Fast Track da FDA em 2017 para esse candidato a produto; (ii) SP-103 (sistema tópico de lidocaína) a 5,4% (“SP-103”), uma formulação de ZTlido de nova geração, com concentração tripla, destinada ao tratamento da dor aguda. A Scilex concluiu recentemente um ensaio de Fase 2 do SP-103 para o tratamento da dor lombar aguda. O SP-103 recebeu da FDA a designação Fast Track para o tratamento da dor lombar; e (iii) SP-104 (cápsulas de cloridrato de naltrexona em baixa dose, 4,5 mg, de liberação retardada) (“SP-104”), uma nova formulação de cloridrato de naltrexona em baixa dose e liberação retardada, em desenvolvimento para o tratamento da fibromialgia.

A Scilex tem sede em Palo Alto, Califórnia.

Declarações sobre o futuro

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”, conforme definidas na Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), conforme alterada, e em outras leis aplicáveis ao mercado de valores mobiliários, referentes à Datavault AI Inc. (“Datavault AI”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) e ao setor em que atuamos, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de termos como “pode”, “poderá”, “vai”, “deverá”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “pretende”, “meta”, “projeta”, “contempla”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “objetivo”, “busca”, “provável” ou “continua”, bem como pelas formas negativas desses termos ou por outras expressões semelhantes relacionadas às nossas expectativas, estratégias, planos ou intenções. A ausência desses termos não significa, por si só, que uma declaração não seja prospectiva.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem, entre outros, os seguintes tópicos: a transação proposta envolvendo a DataMEDS e outras partes participantes; a expansão do relacionamento de licenciamento de tecnologia da Empresa com a DataMEDS para incluir as funcionalidades da Datavault AI Health; a aquisição de 19,9% das ações da DataMEDS pela Empresa (em base totalmente diluída); os termos, a estrutura, o cronograma e a possível conclusão da transação; a negociação e a formalização de contratos definitivos após a conclusão satisfatória da due diligence; a integração da tecnologia da Datavault AI Health à plataforma de saúde existente da DataMEDS e a tecnologias complementares; e as possíveis aplicações das tecnologias da Empresa no acesso a dados de saúde controlados pelo paciente. pacientes, como também sua avaliação, tokenização e monetização em setores como o de farmácias, laboratórios, dispositivos vestíveis e outros ambientes comerciais de saúde; as patentes e os pedidos de patente que deverão integrar o licenciamento proposto no setor de saúde; o escopo do licenciamento a ser definido nos contratos definitivos; as tecnologias abrangidas por tais patentes e pedidos de patente; a expansão prevista do alcance comercial e da adoção das tecnologias de saúde da Empresa; os potenciais benefícios da transação proposta para a Empresa e seus acionistas; a capacidade da Empresa de alavancar sua propriedade intelectual por meio de acordos de licenciamento e participação acionária; o direito da Empresa de indicar um membro para o conselho de administração da DataMEDS; e o crescimento futuro da Empresa, seus objetivos estratégicos e sua capacidade de gerar valor de longo prazo para os acionistas.

Essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas, estimativas, premissas e convicções atuais da Empresa e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados, eventos ou desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: a natureza não vinculativa da carta de intenções no que diz respeito à concretização da transação proposta, como também o fato de que as partes não têm a obrigação de concluir a referida transação; a possibilidade de as partes não concluírem a auditoria prévia de forma satisfatória, não chegarem a um acordo sobre os documentos definitivos da transação ou não concretizarem a transação proposta; a não obtenção das aprovações necessárias do conselho de administração, dos acionistas, de órgãos reguladores ou da Nasdaq, ou o não cumprimento de outras condições para o fechamento da operação, incluindo os requisitos previstos para a redução de passivos; alterações na estrutura, nos termos ou nos percentuais de participação societária da transação proposta; a possibilidade de que os acordos distintos envolvendo a REBOOT Health AI, Inc. não sejam concluídos ou sejam firmados sob condições diferentes; a capacidade da Empresa de expandir com sucesso seu relacionamento de licenciamento com a DataMEDS e obter os benefícios previstos com o acordo proposto; a capacidade da DataMEDS e de outras partes envolvidas em desenvolver, integrar, operar e comercializar com êxito suas respectivas tecnologias e serviços; a capacidade da Empresa de obter benefícios econômicos a partir da participação societária proposta na DataMEDS; Restrições à transferência ou revenda de ações ordinárias da DataMEDS que venham a ser recebidas pela Empresa; riscos associados ao desenvolvimento, à funcionalidade, à escalabilidade, à segurança e à adoção comercial de tecnologias de dados na área da saúde, de sistemas de verificação biométrica, de tecnologias de administração de medicamentos e de plataformas baseadas em blockchain; requisitos regulatórios do setor de saúde, leis de privacidade do paciente e de segurança de dados, direitos de propriedade intelectual e outras exigências legais e regulatórias aplicáveis; incertezas quanto à aplicabilidade de orientações emitidas recentemente pela FDA (agência reguladora dos EUA) a tecnologias e aplicações de saúde em questão; a possibilidade de que as patentes e os pedidos de patente incluídos na lista definitiva de licenciamento sejam diferentes daqueles identificados neste comunicado à imprensa; o risco de que os pedidos de patente pendentes — incluindo a publicação de pedido de patente dos EUA n.º 2022/0188925 — não resultem na concessão de patentes ou, caso sejam concedidas, apresentem reivindicações mais restritas do que as atualmente pleiteadas; o risco de que as patentes emitidas pela Empresa — incluindo as patentes norte-americanas n.º 12.100.025 e 12.596.819 — sejam contestadas, invalidadas, consideradas inexequíveis ou contornadas ou não ofereçam proteção significativa ou vantagem competitiva; o risco de que as patentes da Empresa não abranjam os produtos, serviços ou atividades contemplados pela proposta de licenciamento na área da saúde; mudanças nas condições de mercado e no ambiente competitivo; a situação financeira, o desempenho operacional e as perspectivas futuras de negócios da DataMEDS e de outras partes envolvidas; a capacidade da Empresa de executar com sucesso suas estratégias de licenciamento de propriedade intelectual e monetização de dados; como também outros riscos e incertezas descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission — SEC), inclusive na seção “Fatores de Risco” do Relatório Anual mais recente da Empresa (Formulário 10-K), nos Relatórios Trimestrais subsequentes (Formulário 10-Q) e em outros documentos apresentados à SEC.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa se referem apenas à sua data de publicação. A Empresa não se responsabiliza por atualizar ou revisar tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando exigido por lei. Recomenda-se aos leitores que não depositem confiança indevida nessas declarações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261022632718/pt/

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