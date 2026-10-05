Tragédia em Houston: mãe brasileira mata filha após decisão judicial

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Uma brasileira de 35 anos é suspeita de matar a filha de quatro anos em Houston, no Texas, poucas horas após perder a disputa pela guarda da criança na justiça dos Estados Unidos.

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Segundo a polícia local, Cibelle Savella atirou na menina, identificada como Vivian, na tarde da última terça-feira (29). Em seguida, a mulher teria atirado contra si mesma. A criança morreu no local do crime.

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A mãe chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Outras duas pessoas estavam na residência no momento do ocorrido: o atual companheiro de Cibelle e uma babá. Nenhum dos dois ficou ferido.

De acordo com a edição americana do jornal britânico "The Mirror", um juiz havia decidido, horas antes, conceder a guarda da menina ao pai, o americano Aaron Savella. A decisão encerrava uma disputa judicial que se arrastava desde a separação do casal, em 2022.

A decisão também proibia que a mãe falasse com a menina em português sem a presença de um supervisor que entendesse o idioma.

Documentos judiciais citados pela revista espanhola "Marca" indicam que Cibelle pediu o divórcio em 2022. A separação foi concluída em 2024, mas a disputa pela guarda da filha continuou nos tribunais.

Advogados de Aaron Savella informaram que o pai aguardava a transferência da guarda após a decisão judicial. "Aaron fez tudo o que a lei exige de um pai que tenta proteger sua filha. Confiou nos tribunais, cumpriu todas as decisões e esperou o processo seguir seu curso", afirmaram os representantes ao "The Mirror".

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Eles disseram ainda que o pai está "devastado" com a morte da criança.