IA avança nas empresas brasileiras, uso em RH ainda é baixo

A pesquisa TIC Empresas 2025 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br/NIC.br) aponta que a adoção de inteligência artificial nas empresas brasileiras aumentou de 13% em 2024 para 17% em 2025, atingindo 50% entre as organizações de grande porte.

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Entre as empresas que já utilizam a tecnologia, 44% a aplicam em marketing e vendas, 35% em processos administrativos e 24% em gestão de recursos humanos ou recrutamento, conforme o levantamento por finalidade de uso. Uma análise da PwC de mais de 300 subprocessos do ciclo de contratação ao desligamento indica que mais da metade das tarefas operacionais de RH pode ser apoiada ou executada por agentes de IA, com potencial superior a 88% nas atividades administrativas.

Edgar Garcia, vice?presidente da UiPath para a América Latina, afirma que “O avanço da IA nas empresas brasileiras abre uma oportunidade para o RH rever processos que ainda consomem muito tempo das equipes. O ponto de partida é identificar onde os agentes podem apoiar o trabalho, conectar essa atuação aos sistemas da empresa e estabelecer critérios claros para a intervenção humana”. A UiPath oferece soluções de automação para RH que incluem processamento de currículos, integração de novos funcionários, atendimento a dúvidas sobre benefícios, verificação de registros de ponto e apoio ao processamento da folha de pagamento. A plataforma utiliza o Agent Builder para criar agentes de IA e o UiPath Maestro para orquestrar agentes, robôs, sistemas empresariais e pessoas em fluxos de trabalho integrados.

Um caso divulgado pela UiPath sobre a operação belga do ManpowerGroup demonstra o impacto da automação: o tempo médio de processamento de cada candidato caiu de cinco a sete minutos para um minuto, gerando economia de cerca de 200 horas mensais. O resultado refere?se à automação de tarefas repetitivas e baseadas em regras, sem exclusividade ao uso de agentes de IA.

A governança da automação é prevista na documentação do UiPath Maestro, que define pontos de interrupção para revisão, aprovação ou fornecimento de informações por responsáveis humanos. Agi Garaba, Chief People Officer da UiPath, destacou em um podcast Elevate Your AIQ, publicado em outubro de 2025, que a empresa recebeu mais de 500 ideias de agentes de colaboradores e enfatizou a necessidade de estruturas de governança para mitigar viés, garantir acesso e conformidade, além de alertar que a automação excessiva de funções juniores pode comprometer a formação de talentos. A CEO Survey 2026 da PwC indica que 60% dos CEOs brasileiros esperam precisar de menos profissionais em início de carreira nos próximos três anos em razão da IA, reforçando a importância de combinar automação com oportunidades de aprendizado.

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Garcia conclui que “A busca por eficiência precisa caminhar junto com o desenvolvimento das pessoas. Ao automatizar tarefas de entrada, as empresas também precisam repensar como os profissionais vão aprender, ganhar experiência e se preparar para novas responsabilidades”. A UiPath (NYSE: PATH) permanece como líder em orquestração e automação de negócios, oferecendo integração de IA, robôs e controle de governança. Mais informações estão disponíveis em www.uipath.com.