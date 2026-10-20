Feira do Sebrae reúne 900 expositores em São Paulo

Maior evento de empreendedorismo da América Latina, a Feira do Empreendedor 2026, promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), acontece de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Com o tema “É Mais Negócio”, o evento reúne cerca de 900 expositores, mais de 20 arenas de conteúdo e espera receber mais de 100 mil visitantes ao longo dos quatro dias, segundo dados da ?organização.

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A programação inclui palestras, capacitações, consultorias e rodadas de negócios. Entre os palestrantes estão o apresentador Gil do Vigor, a jogadora de futebol Cristiane Rozeira e a cantora e influenciadora Juliette, além do head do WhatsApp Brasil e Índia. Na edição de 2025, a feira registrou R$ 59,5 milhões em negócios e reuniu 962 expositores, de acordo com o Sebrae-SP.

Entre as empresas participantes do evento está a FuturaIM, gráfica on-line com 28 anos de atuação que atende revendedores e empreendedores de todo o Brasil. Na FE26, a empresa apresenta seu portfólio com produtos personalizados e destaca a revenda gráfica, modelo que permite comercializar materiais impressos sem investir em equipamentos e espaços próprios de produção.

A modalidade pode interessar a designers, agências de marketing, freelancers e outros prestadores de serviço que desejam ampliar a sua atuação comercial. Nesse formato, o profissional cuida da criação, das vendas, da captação e do relacionamento com o cliente, enquanto a gráfica parceira realiza a produção.

“Muitos profissionais pensam em oferecer serviços de materiais gráficos aos próprios clientes, mas acabam desistindo por não terem equipamentos ou espaço para produzir. A revenda gráfica permite atender a essa demanda sem montar uma estrutura de produção. O profissional desenvolve, prospecta, cria o projeto e atende o cliente, enquanto nós cuidamos da fabricação”, afirma Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM.

A empresa disponibiliza mais de 36 mil produtos e possibilidades de personalização em seu site, incluindo itens de comunicação visual, rótulos e etiquetas, papelaria, produtos têxteis, materiais editoriais e brindes.

Além da revenda gráfica, a FuturaIM atende empresas e agências que buscam produzir materiais personalizados para suas próprias demandas. Segundo Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da gráfica, o estande tem atraído tanto profissionais interessados no modelo de revenda quanto potenciais clientes que pensam em investir em materiais gráficos para o seu próprio negócio.

Rodrigo detalha como tem sido a experiência na entrega de materiais de merchandising: “Tem sido muito positivo ver a receptividade do público no evento. Além das empresas que nos procuram para produzir seus materiais gráficos, o kit de amostras para revendedores também tem despertado interesse, com visitantes formando fila para conhecer os produtos”, afirma.

Para Willington Bekmer, CEO da FuturaIM, a feira é uma oportunidade de apresentar soluções alinhadas às necessidades de empresas em diferentes etapas de crescimento.

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“Participar da FE26 é uma oportunidade de estar próximo de quem está começando, buscando crescer ou procurando novas formas de apresentar sua marca. Trabalhamos com variedade, personalização e diferentes possibilidades de produção para atender às necessidades de cada projeto”, afirma.



A programação segue até 22 de outubro, no São Paulo Expo, com entrada gratuita mediante inscrição. Os visitantes podem conhecer o portfólio completo da FuturaIM e suas opções de personalização durante o evento.