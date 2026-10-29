EIG e Acwa anunciam a Plenum Power, uma parceria estratégica para investir em infraestrutura de energia nos EUA

A EIG, um importante investidor institucional nos setores globais de energia e infraestrutura, e a Acwa — empresa listada na bolsa saudita e uma das maiores produtoras independentes de energia do mundo — anunciaram hoje a assinatura de acordos definitivos para a criação da Plenum Power, uma parceria estratégica voltada a oportunidades de investimento nos Estados Unidos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028300935/pt/

Dr. Samir J. Serhan, Chief Executive Officer of Acwa (left), and R. Blair Thomas, Chief Executive Officer of EIG (right)

Com base em um relacionamento consolidado, que inclui colaborações anteriores em projetos no Oriente Médio, a EIG e a Acwa unem forças para explorar oportunidades no setor de energia dos EUA por meio da Plenum Power. A expectativa é que a Plenum Power seja lançada com um compromisso de capital inicial de aproximadamente US$ 4 bilhões. A parceria une a competência global da Acwa no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de infraestruturas de grande escala — abrangendo geração de energia (convencional e renovável) e armazenamento de energia — com um histórico comprovado de entrega de projetos em larga escala, custos de energia competitivos e alto desempenho operacional. Esse potencial soma-se à experiência da EIG na prospecção, estruturação, financiamento e expansão de plataformas de infraestrutura energética.

O lançamento da Plenum Power ocorre em um momento em que o aumento da demanda por eletricidade — impulsionado pela eletrificação e pela rápida expansão de data centers voltados para inteligência artificial (IA) — deve gerar oportunidades significativas de investimento em todo o setor de energia dos Estados Unidos. A EIG e a Acwa acreditam que atender a essa demanda de forma acessível e confiável exigirá nova capacidade de geração, armazenamento de energia e investimentos na infraestrutura existente. Elas avaliam que essas condições criam oportunidades para, em conjunto, realizar aquisições, desenvolver nova capacidade e apoiar a próxima fase de crescimento da infraestrutura de energia nos Estados Unidos.

R. Blair Thomas, CEO da EIG, afirmou:“O setor de energia dos EUA está em um ponto de inflexão, com a demanda acelerando à medida que a IA, os data centers e a eletrificação remodelam o mercado. Ao mesmo tempo, as recentes instabilidades no desenvolvimento de energias renováveis ??— causadas por mudanças regulatórias, inflação na cadeia de suprimentos e taxas de juros nos EUA — criam, em nossa visão, um ponto de entrada atraente para um novo participante de grande escala. Acreditamos que essas dinâmicas impulsionarão a consolidação do setor e que as capacidades operacionais globais da Acwa, combinadas à experiência da EIG em investimentos, financiamento e estruturação de plataformas, posicionam bem a Plenum Power neste cenário de mercado em evolução. Além disso, temos a vantagem de contar com um relacionamento sólido com a Acwa e com a Arábia Saudita (KSA), sobre o qual podemos construir esta nova iniciativa.”

O Dr. Samir J. Serhan, CEO da Acwa, afirmou:“Os Estados Unidos representam uma oportunidade significativa para a Acwa levar sua experiência global no desenvolvimento, financiamento e operação de infraestrutura energética de grande escala a um dos mercados de energia mais dinâmicos do mundo. Com a aceleração da demanda por eletricidade, espera-se que o atendimento a esse crescimento exija investimentos substanciais, capacidade de geração confiável e a habilidade de entregar projetos de forma eficiente e em grande escala. Nossa parceria com a EIG une competências complementares em investimento, desenvolvimento e operações de infraestrutura, criando uma base sólida para explorar oportunidades tanto na geração de energia convencional e renovável quanto no armazenamento de energia. Este é um passo importante na expansão da presença internacional da Acwa e no apoio ao desenvolvimento de uma infraestrutura energética resiliente e competitiva nos Estados Unidos.”

Andrew Ellenbogen, presidente da EIG, afirmou:“Nossa área de investimentos estratégicos baseia-se em teses de alta convicção em setores que passam por mudanças estruturais. A Plenum Power fundamenta-se em uma estratégia de criação de plataformas — metodologia que a EIG já aplicou em iniciativas anteriores nos segmentos de petróleo e gás, GNL e armazenamento em baterias —, combinando a capacidade da EIG em originação de investimentos, formação de capital e fusões e aquisições (M&A) com a experiência global da Acwa em desenvolvimento e operação. Juntos, buscamos criar uma plataforma de energia de grande escala nos Estados Unidos, capaz de crescer por meio de aquisições e do desenvolvimento de nova capacidade.”

O Dr. Samir J. Serhan, diretor executivo (CEO) da Acwa, acrescentou:“Nossa ambição é identificar oportunidades de investimento que tenham o potencial de se tornar ativos de infraestrutura de alto desempenho e criar valor a longo prazo. A Acwa traz décadas de experiência na gestão de projetos complexos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde o desenvolvimento e financiamento até as operações e a otimização. Juntamente com a EIG, pretendemos aplicar essa disciplina na construção de uma plataforma de infraestrutura energética competitiva e resiliente, que atenda às necessidades energéticas em constante evolução dos Estados Unidos.”

Para a EIG, a parceria representa uma extensão de sua estratégia no setor de geração de energia nos EUA. A EIG já investiu mais de US$ 14,2 bilhões globalmente em geração de energia, fontes renováveis, armazenamento de energia e infraestrutura relacionada à transição energética — uma experiência que orienta a abordagem da empresa na criação e expansão de negócios no setor de energia.

Para a Acwa — a maior empresa privada de dessalinização de água do mundo, líder na transição energética e pioneira na produção de hidrogênio verde em larga escala —, a parceria representa uma oportunidade estratégica para expandir sua presença em um dos principais mercados de energia do mundo, aproveitando sua experiência na entrega de projetos de infraestrutura de grande porte no Oriente Médio, na Ásia e em outros mercados internacionais. Com um portfólio global de 111 ativos em 16 países, totalizando US$ 127 bilhões sob gestão, a Acwa possui competências abrangentes que englobam desenvolvimento, investimento, financiamento, construção, operações e otimização de ativos. A parceria utilizará essas competências na avaliação de oportunidades de aquisição e desenvolvimento nos Estados Unidos.

Este comunicado à imprensa tem caráter meramente informativo. Ele não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. Qualquer oferta será realizada estritamente em conformidade com a legislação de valores mobiliários aplicável, destinada a investidores elegíveis e por meio de documentos de oferta confidenciais.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 27,1 bilhões em ativos sob gestão (dados de 30 de junho de 2026). A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada ao setor energético em escala global. Ao longo de seus 44 anos de história, a EIG destinou mais de US$ 55 bilhões ao setor de energia, por meio de 429 projetos ou empresas em 44 países, distribuídos por seis continentes. Entre os clientes da EIG estão alguns dos principais fundos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais (endowments), fundações e fundos soberanos nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Acwa

A Acwa (TADAWUL: 2082) é uma empresa listada na bolsa saudita, sendo a maior companhia privada de dessalinização de água do mundo, pioneira no segmento de hidrogênio verde e líder na transição energética global. Fundada e estabelecida em 2004 em Riad, na Arábia Saudita, a Acwa emprega mais de 4.000 pessoas e está presente, atualmente, em 16 países no Oriente Médio, África, Ásia Central e Sudeste Asiático. Em julho de 2026, o portfólio da Acwa compreendia 111 ativos em operação, em estágio avançado de desenvolvimento ou em construção, totalizando SAR 475 bilhões (US$ 127 bilhões) em ativos sob gestão. A empresa possui capacidade para gerar 98,2 GW de energia (dos quais 52,3 GW são provenientes de fontes renováveis) e gerenciar 9,7 milhões de m³/dia de água dessalinizada. A energia e a água produzidas pelos ativos da Acwa são fornecidas em larga escala para atender às necessidades de concessionárias estatais e indústrias, por meio de contratos de longo prazo, sob modelos de terceirização de serviços de utilidade pública e parcerias público-privadas. Para mais informações, acesse www.acwapower.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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