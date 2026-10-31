BH está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/10); veja

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/10). Segundo a Defesa Civil municipal, há possibilidade de precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h deste domingo (1º/11).

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Diante da previsão, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrar a atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, próximas a córregos e ribeirões e em regiões de encostas e morros.

O órgão também recomenda evitar a travessia de ruas alagadas e não permitir que crianças brinquem em enxurradas ou perto de cursos d'água durante as chuvas.

Veja as recomendações da Defesa Civil

Evite áreas de inundação e não trafegue por ruas sujeitas a alagamentos.

Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas ou perto de córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Redobre a atenção em áreas de encostas e morros.

Não se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de ocorrência, acione a Cemig pelo telefone 116 ou a Defesa Civil pelo 199.

Caso observe rachaduras nas paredes, fendas no terreno ou surgimento de minas d'água, avise imediatamente a Defesa Civil.

Durante tempestades com raios, evite permanecer em áreas abertas e utilizar equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva em BH?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199. Em seguida, o usuário receberá uma confirmação.

Os avisos também estão disponíveis no canal público da Defesa Civil no WhatsApp.

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A população ainda pode acompanhar as atualizações e orientações pelas redes sociais da Defesa Civil de Belo Horizonte, incluindo Instagram, Facebook, X e Telegram, pelo perfil defesacivilbh.