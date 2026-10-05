O que é ube? Conheça o tubérculo roxo que virou tendência na gastronomia e até decoração

A maneira como chega ao prato também interfere em seu valor nutricional, já que o ube cozido possui características distintas das versões usadas em sobremesas com açúcar, gordura e outros ingredientes. No mercado brasileiro, o produto aparece com frequência em lojas virtuais nas formas de farinha, pó, purê congelado, pasta, extrato e aromatizante. Foto: Pexels/Tamba Budiarsana