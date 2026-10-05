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O que é ube? Conheça o tubérculo roxo que virou tendência na gastronomia e até decoração

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Redação Flipar
  • A maneira como chega ao prato também interfere em seu valor nutricional, já que o ube cozido possui características distintas das versões usadas em sobremesas com açúcar, gordura e outros ingredientes. No mercado brasileiro, o produto aparece com frequência em lojas virtuais nas formas de farinha, pó, purê congelado, pasta, extrato e aromatizante.
    A maneira como chega ao prato também interfere em seu valor nutricional, já que o ube cozido possui características distintas das versões usadas em sobremesas com açúcar, gordura e outros ingredientes. No mercado brasileiro, o produto aparece com frequência em lojas virtuais nas formas de farinha, pó, purê congelado, pasta, extrato e aromatizante. Foto: Pexels/Tamba Budiarsana
  • O tubérculo não se limita às sobremesas e pode ser usado em sopas, molhos e massas. Na confeitaria, aparece em pães, pudins, recheios, cremes, biscoitos e sorvetes. Entre as receitas filipinas tradicionais estão o ube halaya, o ube turon e o halo-halo.
    O tubérculo não se limita às sobremesas e pode ser usado em sopas, molhos e massas. Na confeitaria, aparece em pães, pudins, recheios, cremes, biscoitos e sorvetes. Entre as receitas filipinas tradicionais estão o ube halaya, o ube turon e o halo-halo. Foto: Reprodução/YouTube YUMMY Ph
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