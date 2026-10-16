Não deu passagem à ambulância por 6 km: motorista é multado em R$ 80 mil e tem carteira suspensa por dois anos

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Um motorista de 36 anos recebeu uma penalidade judicial de 13,5 mil euros, montante equivalente a aproximadamente R$ 80 mil, por ter impedido o deslocamento de uma ambulância mobilizada para uma emergência na Alemanha. A decisão estabelecida pela Justiça também determinou a cassação de sua habilitação, fixando o prazo mínimo de dois anos para que o condutor possa solicitar um novo documento.

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Bloqueio na rodovia B17

Segundo informações apresentadas pela acusação, o fato aconteceu na rodovia B17, situada na região da Baviera. Na ocasião, outros motoristas abriram espaço na pista para assegurar a passagem dos socorristas, mas o condutor aproveitou o corredor aberto para trafegar em alta velocidade.

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Em vez de liberar o caminho para a viatura de resgate, o homem permaneceu posicionado à frente da ambulância por cerca de seis quilômetros. Durante o trajeto, o motorista desconsiderou avisos repetidos da equipe:

o acionamento contínuo da sirene;

o funcionamento das luzes de emergência;

os sucessivos avisos direcionados à liberação da rodovia.

Prejuízos ao socorro e condenação

A retenção provocou um atraso estimado em cinco minutos na chegada dos socorristas ao paciente. As autoridades não divulgaram detalhes complementares sobre a emergência atendida nem informaram o estado de saúde da pessoa que aguardava pelos primeiros socorros.

O caso seguiu para o Tribunal Distrital de Augsburg, onde a Justiça responsabilizou o motorista criminalmente por duas condutas:

cometimento de coerção;

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Ao fundamentar o segundo enquadramento, o magistrado considerou que o motorista conduziu o automóvel muito acima do limite regulamentar de velocidade na rodovia com a intenção direta de se manter à frente do veículo de socorro.