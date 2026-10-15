Golpe da sinalização: placa clandestina engana centenas de condutores na Alemanha

Centenas de motoristas foram surpreendidos por notificações de infração de trânsito na Alemanha após caírem em uma fraude viária em uma via movimentada no estado da Saxônia-Anhalt. Uma alteração clandestina e deliberada na sinalização viária substituiu a placa oficial que determinava o limite de 50 km/h por outra com a indicação expressa de 70 km/h.

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O radar fixo instalado no trecho urbano, porém, permaneceu calibrado para a velocidade regulamentar de 50 km/h. Ocorrido entre os dias 4 e 6 de setembro, o incidente fez com que condutores acelerassem ao confiar na nova orientação visível na pista, resultando em mais de 400 veículos autuados pelo equipamento eletrônico de fiscalização em um curto intervalo de tempo.

Armadilha montada na madrugada

A substituição da placa ocorreu durante a noite, período em que a movimentação reduzida facilitou a ação clandestina. Os autores retiraram o sinal original e instalaram a placa falsa com acabamento idêntico ao dos equipamentos oficiais, dificultando qualquer percepção de irregularidade à distância.

A troca clandestina da placa de limite de velocidade, de 50 km/h para 70 km/h, foi o pivô da fraude que multou motoristas na Alemanha Imagem ilustrativa gerada por IA

Nas primeiras horas da manhã seguinte, o fluxo intenso de veículos encontrou a velocidade máxima alterada. Motoristas acostumados com o percurso diário aumentaram a velocidade dos carros até o limite indicado pela placa fraudulenta, entrando diretamente no alcance da câmera de monitoramento instalada no poste de fiscalização.

O radar registrou disparos luminosos contínuos ao longo de todo o período. Moradores e comerciantes dos arredores estranharam a quantidade excessiva de flashes emitidos pelo dispositivo eletrônico, o que levantou as primeiras suspeitas da comunidade sobre uma possível anomalia no sistema de trânsito da região.

Anulação automática das penalidades

A inconsistência foi confirmada após queixas apresentadas por condutores. Diante dos alertas, equipes técnicas compareceram ao local, constataram a adulteração da sinalização e recolocaram imediatamente a placa correta com o limite regulamentar de 50 km/h.

Assim que constataram a fraude, as autoridades alemãs tomaram a decisão de arquivar automaticamente todos os 400 processos de contraordenação, dispensando os motoristas da necessidade de apresentar recursos formais. Como não foi possível determinar com precisão o momento exato em que a placa falsa foi fixada, optou-se por anular todas as autuações emitidas no período, inclusive as de condutores que trafegavam acima dos 70 km/h indicados na placa adulterada.

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A polícia alemã não está tratando o caso apenas como uma brincadeira, mas como uma investigação criminal séria por interferência perigosa na segurança viária. Os investigadores buscam identificar os responsáveis pela troca da placa por meio de apurações locais e averiguação de registros de segurança do entorno.