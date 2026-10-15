TOTVS divulga destaques do TOP 100 Personalidades do RH 2026

A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anunciou nesta terça-feira, durante o Universo TOTVS 2026, os nomes que integram o TOP 100 Personalidades do RH 2026. A iniciativa reconhece e valoriza os profissionais que se destacam no cenário nacional por conectar, inspirar e transformar a área de RH com práticas inovadoras e humanas, alinhadas às transformações e aos desafios do futuro do trabalho.

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"O TOP 100 Personalidades do RH celebra trajetórias de liderança que fazem a diferença nas organizações e na sociedade. Nosso objetivo é dar visibilidade a esses profissionais estratégicos, que colocam as pessoas no centro das transformações dos negócios, por meio da inovação, da empatia e da eficiência", destaca Vivian Broge, vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS.

TOP 3 Personalidades do RH

Além de listar os 100 nomes mais influentes da gestão de pessoas no país, a edição de 2026 destaca três executivas na categoria TOP 3 Personalidades do RH, que se sobressaíram por suas atuações de alto impacto no mercado em 2026:

Alessandra Lotufo – Managing Director da Afferolab e Partner da HOB - House of Brains;

– Managing Director da Afferolab e Partner da HOB - House of Brains; Paula Valencia Ferrada – Regional Manager, Talent Acquisition Latam da The Walt Disney Company;

– Regional Manager, Talent Acquisition Latam da The Walt Disney Company; Silvana Machado – Diretora Executiva de RH e Sustentabilidade do Bradesco.



Destaques por categoria

A premiação também reconhece profissionais que lideram discussões prioritárias do setor em 10 categorias fundamentais:

Aprendizado Organizacional: Conrado Schlochauer, Founder e Member na n?vi;

Conrado Schlochauer, Founder e Member na n?vi; Cultura e Engajamento: Guilherme Reichmann, Chief Human Resources do Grupo Boticário;

Guilherme Reichmann, Chief Human Resources do Grupo Boticário; Departamento Pessoal: Maria de Lourdes Aguiar, Diretora de Gente e Gestão da Telemont;

Maria de Lourdes Aguiar, Diretora de Gente e Gestão da Telemont; Diversidade e Inclusão: Carolina Ignarra, CEO e Sócia da Talento Incluir;

Carolina Ignarra, CEO e Sócia da Talento Incluir; Employer Branding: Bell Gama, CEO & Co-founder da Air Branding;

Bell Gama, CEO & Co-founder da Air Branding; IA para RH: Sabrina Vasconcellos, Especialista em People Analytics e IA para RH do Universo SAVA;

Sabrina Vasconcellos, Especialista em People Analytics e IA para RH do Universo SAVA; Influenciador de RH: Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti;

Ana Franzoti, CEO & Founder da Ana Franzoti; Recrutamento e Seleção: Sofia Esteves, Fundadora da Cia de Talentos;

Sofia Esteves, Fundadora da Cia de Talentos; Remuneração e Benefícios: Fernando Meller, Diretor Executivo de Gente e Gestão da JBS;

Fernando Meller, Diretor Executivo de Gente e Gestão da JBS; Responsabilidade Social: Ricardo Young, Sócio Diretor da CT&I Brasil.



"Identificar e reconhecer quem molda o futuro do RH no Brasil reforça o compromisso da TOTVS de ser a principal parceira de tecnologia e inovação para a gestão de pessoas. Queremos apoiar continuamente a evolução das lideranças que impulsionam ambientes de trabalho mais produtivos e acolhedores", afirma Robson Campos, diretor de Produtos e Negócios para RH da TOTVS.

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