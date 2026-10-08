The Moscow Ballet apresenta 'Cinderella' em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Vinte e dois bailarinos russos e italianos desembarcaram no Brasil este mês. Eles integram a companhia The Moscow Ballet, que roda o país com a coreografia “Cinderella”, baseada no conto “A gata borralheira”, de Charles Perrault. O espetáculo chega a BH na segunda-feira (12/10), com sessão no Grande Teatro do Minascentro.

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Os solistas Oksana Bondareva e Leonardo De Checchi são os destaques da montagem. Oksana, que faz o papel principal, estudou na Academia Estatal de Coreografia de Moscou, foi solista no Ballet Nacional Russo e venceu o Prêmio Capri de dança internacional, em 2025.



O conto de Cinderella já ganhou diferentes interpretações, em várias linguagens. A mais famosa é o desenho animado da Disney, lançado nos anos 1950. O espetáculo de dança tem história um pouco diferente da animação. Com trilha composta pelo russo Serguei Prokofiev (1891-1953), a coreografia estreou em novembro de 1945, no Teatro Bolshoi.



“Quando falamos de Cinderella, as pessoas pensam na animação, mas o nosso espetáculo se baseia em histórias e contos russos. É um marco da dança, está em evidência desde a Segunda Guerra Mundial. Até a caracterização é diferente, pois estamos acostumados com o vestido azul, a mulher loira e a carruagem”, afirma Rafael França, produtor da turnê brasileira do Moscow, referindo-se à personagem da Disney.



O compositor Prokofiev transitou por vários estilos musicais, do Neoclassicismo ao Modernismo. Estudou no Conservatório de São Petersburgo e deixou seu país durante a Revolução Russa, morando por vários anos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.



Além de “Cinderella”, compôs “Romeu e Julieta”, a ópera “Amor de três laranjas” e “Pedro e o lobo”, clássico infantil.



Oksana Bondareva usa o figurino tradicional do balé clássico, com tutu e sapatilhas de ponta. O baile, no qual Cinderella encanta o príncipe e deixa o sapatinho de cristal para trás, é o momento de maior destaque do espetáculo.



Bolshoi

O balé russo é famoso por clássicos da dança, como “O quebra-nozes”, “O lago dos cisnes” e “Romeu e Julieta”, além de “Cinderella”. Um dos destaques daquele país é o Ballet Bolshoi, fundado em 1776. O tradicional Teatro Bolshoi mantém em Santa Catarina, no Sul do Brasil, a única filial daquele corpo de dança fora da Rússia.



“Com várias companhias, o balé faz parte da história russa. Eles vivem o balé clássico de forma bem contundente, como patrimônio cultural de seu país”, afirma o produtor Rafael França.



“CINDERELLA”

Com The Moscow Ballet. Segunda-feira (12/10), às 20h, no Grande Teatro do Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Setor Vip Experience: R$ 500. Setor 1: esgotado. Setor 2: R$ 480 (inteira), R$ 240 (meia) e R$ 330 (ingresso social mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos) e R$ 237,50 (pacote família). Setor 3: R$ 460 (inteira), R$ 230 (meia), R$ 310 (social) e R$ 230 (pacote família). Setor 4: R$ 440 (inteira), R$ 220 (meia), R$ 300 (ingresso social) e R$ 225 (pacote família). Setor 5: R$ 400 (inteira), R$ 200 (meia), R$ 280 (ingresso social) e R$ 220 (pacote família). Setor superior: R$ 350 (inteira), R$ 175 (meia), R$ 250 (ingresso social) e R$ 175 (pacote família). Vendas online na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria