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O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura se Flávio for eleito

O engenheiro civil Marcelo Sampaio é diretor de Estratégia Regulatória da Vale para China, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Ele foi secretário-executivo e ministro da pasta durante o governo Jair Bolsonaro

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/10/2026 15:49

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O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura se Flávio for eleito
O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura se Flávio for eleito crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

O mais cotado para comandar o Ministério da Infraestrutura caso Flávio Bolsonaro seja eleito presidente da República, é o engenheiro civil Marcelo Sampaio. Hoje diretor de Estratégia Regulatória da Vale para China, Sudeste Asiático e Oriente Médio, ele foi secretário-executivo da pasta no governo de Jair Bolsonaro. Assumiu o ministério em 2022, quando Tarcísio de Freitas deixou o cargo para se candidatar a governador de São Paulo. Antes, passou pelos ministérios do Planejamento e dos Transportes e pela Casa Civil no governo de Michel Temer.

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Sampaio tem o apoio de Tarcísio e a simpatia do próprio Flávio, com quem manteve boa relação durante o governo do pai do presidenciável e mesmo depois de deixar a Esplanada dos Ministérios. Mestre em Planejamento de Transportes pela Universidade de Brasília (UnB), com foco na avaliação de vulnerabilidade de infraestruturas, é servidor público de carreira. Na Vale, também foi diretor de Assuntos Regulatórios, por dois anos e meio.

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