Ryan estabelece presença no Brasil com aquisição da Comtax

A Ryan, uma das principais empresas globais de serviços e software tributário, anuncia a aquisição da Comtax, empresa de tecnologia tributária e consultoria sediada em São Paulo, especializada em determinação tributária, conformidade fiscal e operações tributárias apoiadas por tecnologia. A aquisição estabelece a presença da Ryan no Brasil e amplia a capacidade da empresa de ajudar seus clientes a lidar com as exigências tributárias, regulatórias e tecnológicas do país, com mais precisão, controle e eficiência.

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Fundada em 2018 por Marcelo Simões, Gilmar Brandão e Ricardo Carvalho, a Comtax combina amplo conhecimento da legislação tributária brasileira com capacidades especializadas de implementação de tecnologia. A empresa atende grandes organizações em todo o Brasil, auxiliando clientes a aprimorar a determinação tributária, fortalecer a conformidade, reduzir riscos operacionais e integrar processos e soluções fiscais aos sistemas corporativos.

“Esta aquisição representa um passo importante na estratégia da Ryan de ampliar nossas capacidades em toda a América Latina”, afirma Jon Sweet, presidente das Operações da Ryan na América Latina. “A Comtax traz uma equipe altamente experiente, com profundo conhecimento de um dos ambientes tributários mais complexos da região. Essa expertise, combinada à escala global da Ryan e ao nosso amplo portfólio de serviços e soluções de software tributário, nos proporciona uma plataforma mais robusta para atender clientes no Brasil e em toda a região.”

A aquisição adiciona à prática global de tecnologia tributária da Ryan uma equipe experiente de implementação baseada no Brasil, conectando conhecimento especializado do mercado local aos recursos globais da empresa. Juntas, as equipes ajudarão os clientes a aprimorar a conformidade, reduzir riscos e aumentar a previsibilidade das operações tributárias.

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“Entrar para a Ryan representa um novo e empolgante capítulo para nossa equipe e nossos clientes”, afirma Marcelo Simões, cofundador da Comtax. “Nossas organizações compartilham o compromisso com a excelência e com processos estruturados para solucionar desafios complexos nas áreas tributária e tecnológica. Com a Ryan, podemos ampliar os serviços nos quais nossos clientes já confiam, ao mesmo tempo em que expandimos as capacidades disponíveis para eles.”