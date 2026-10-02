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Ronaldo Caiado resiste às pressões e não vai desistir para apoiar Flávio

Campanha do PL tentou, sem sucesso, convencer o ex-governador de Goiás a renunciar à candidatura e anunciar que será ministro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/10/2026 15:07

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Ronaldo Caiado resiste às pressões e não vai desistir para apoiar Flávio
Ronaldo Caiado resiste às pressões e não vai desistir para apoiar Flávio crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Ronaldo Caiado já fez chegar à cúpula da campanha de Flávio Bolsonaro que a pressão para que ele desista da candidatura nesta reta final não vai funcionar.

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O ex-governador de Goiás será candidato à Presidência da República até o fim.

Nos últimos dias, a pressão aumentou, com a ofensiva no sentido de que Caiado abriria mão da disputa e seria, ao mesmo tempo, anunciado ministro de eventual governo Flávio. Não deu certo.

Após a apuração do resultado do primeiro turno, a tendência é que Caiado, aí sim, declare apoio a Flávio no segundo turno, ficando livre para negociar possíveis espaços.

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Já Gilberto Kassab, candidato a vice na chapa de Caiado e presidente do PSD, deve repetir 2022 e não declarar voto.

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