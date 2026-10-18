Mulher entra armada em igreja e dispara contra objetos em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 47 anos, foi presa depois de entrar em uma igreja evangélica em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e disparar contra objetos com um revólver. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (16/10) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.

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De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher estava bastante nervosa quando entrou na Igreja Quadrangular, localizada na Avenida Brasil, no Centro da cidade. Ela portava uma arma Taurus de calibre 38 em mãos.

Transtornada, ela efetuou um disparo em direção ao telão da igreja. Em seguida, subiu no púlpito e arremessou objetos de iluminação, taças de vidro e um teclado no chão, provocando danos aos materiais.

Depois, ela disparou novamente, mas dessa vez em direção à mesa de som. A autora dos tiros tentou disparar mais vezes, no entanto, a arma apresentou falha no mecanismo de percussão.

A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, encaminhada à delegacia da PC. Ela foi presa por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e dano.

No local, foram encontrados dois cartuchos de calibre 38 milímetros deflagrados e quatro cartuchos de calibre 38 intactos.

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Não foi informado se o ataque é por intolerância religiosa ou outro motivo.