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Homem é assassinado a tiros na Grande BH, e ex de companheira é suspeito

Marcos Henrique dos Santos, de 35 anos, conhecido como Piu, foi baleado no Bairro Eldorado, em Contagem; vítima morreu no hospital

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
10/10/2026 19:27

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Vítima foi socorrida, mas morreu no hospital
Vítima foi socorrida, mas morreu no hospital crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Marcos Henrique dos Santos, conhecido como Piu, morreu após ser atingido por três disparos de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (9/10), na Rua Buganville, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde faleceu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, vestido com roupas escuras, aguardava a vítima na rua. Ao avistar Marcos, aproximou-se, sacou uma arma que carregava na cintura e efetuou um disparo, aparentemente na região da nuca. Depois que a vítima caiu, o autor fez outros dois disparos e fugiu em direção à Vila Marimbondo.

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Durante as buscas, os militares receberam informações de que Marcos mantinha um relacionamento com uma mulher que estava em processo de separação. O ex-companheiro dela teria ameaçado a vítima e seria proprietário de um trailer no Bairro Água Branca.

Os policiais localizaram o homem e a mulher no estabelecimento. Ambos disseram que já tinham conhecimento do crime e que estavam trabalhando no local. A mulher afirmou que o ex-companheiro sabia de seu relacionamento anterior com Marcos. Ele negou ter ameaçado a vítima.

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O homem foi identificado e qualificado no boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação.

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