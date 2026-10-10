Homem é assassinado a tiros na Grande BH, e ex de companheira é suspeito

Um homem de 35 anos, identificado como Marcos Henrique dos Santos, conhecido como Piu, morreu após ser atingido por três disparos de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (9/10), na Rua Buganville, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde faleceu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito, vestido com roupas escuras, aguardava a vítima na rua. Ao avistar Marcos, aproximou-se, sacou uma arma que carregava na cintura e efetuou um disparo, aparentemente na região da nuca. Depois que a vítima caiu, o autor fez outros dois disparos e fugiu em direção à Vila Marimbondo.

Durante as buscas, os militares receberam informações de que Marcos mantinha um relacionamento com uma mulher que estava em processo de separação. O ex-companheiro dela teria ameaçado a vítima e seria proprietário de um trailer no Bairro Água Branca.

Os policiais localizaram o homem e a mulher no estabelecimento. Ambos disseram que já tinham conhecimento do crime e que estavam trabalhando no local. A mulher afirmou que o ex-companheiro sabia de seu relacionamento anterior com Marcos. Ele negou ter ameaçado a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi identificado e qualificado no boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação.