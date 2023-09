Homem apontado como suspeito de estupro é morto a tiros em Contagem

432

Homem foi encontrado já sem vida. A perícia não passou a quantidade de vezes que a vítima foi atingida (foto: Reprodução)

Um homem, de 66 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (12/9), na Chácara Cotia, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem era caseiro de um sítio e foi encontrado morto dentro do imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi apontada como suspeita de estuprar uma criança de 3 anos.

A esposa do homem contou à Polícia Militar que, dias antes do crime, três homens apareceram no sítio e chamaram a vítima para conversar, procurando informações sobre o possível caso de estúpro. A vítima negou o crime e afirmou ser inocente, mas foi ameaçada de morte pelos homens.

Na noite de ontem, o casal estava em casa quando alguém chamou o homem do lado de fora do imóvel. Quando a vítima atendeu, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Em conversa com a PM, o neto da vítima contou que o avô foi ameaçado por criminosos do tráfico da região e pela mãe da criança apontada como vítima de estúpro.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso.