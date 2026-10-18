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Repolho esculpido de 18 centímetros atrai multidões e virou símbolo de museu em Taiwan

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Redação Flipar
  • Apesar da enorme popularidade, especialistas ressaltam que existem outras esculturas de jade da dinastia Qing com qualidade artística comparável. A falta de documentos sobre a origem e os antigos proprietários também impede uma compreensão mais completa de sua trajetória.
    Apesar da enorme popularidade, especialistas ressaltam que existem outras esculturas de jade da dinastia Qing com qualidade artística comparável. A falta de documentos sobre a origem e os antigos proprietários também impede uma compreensão mais completa de sua trajetória. Foto: Flickr - Gary Lee Todd, Ph.D.
  • Por conta da origem desconhecida, o Ministério da Cultura de Taiwan classifica a peça como uma
    Por conta da origem desconhecida, o Ministério da Cultura de Taiwan classifica a peça como uma "antiguidade significativa", e não como Tesouro Nacional. A escultura também exige cuidados especiais por causa dos terremotos frequentes na ilha, permanecendo protegida por uma vitrine reforçada e sistemas de segurança. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons
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