Ataques DDoS de Alta Capacidade disparam 1.286% no primeiro pemestre de 2026, segundo Relatório de Inteligência de Ameaças da NETSCOUT

A NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) acaba de anunciar o seu Relatório de Inteligência sobre Ameaças de Negação de Serviço Distribuída (DDoS) referente ao primeiro semestre de 2026 (NETSCOUT DDos Threat Intelligence Report 1H2026), revelando uma mudança significativa na forma como os ataques são lançados e originados. Com mais de 9,1 milhões de ataques DDoS registrados globalmente pela NETSCOUT entre janeiro e junho de 2026, o relatório destaca que o risco de ataques DDoS está crescendo ao longo de três frentes: o volume de tráfego que precisa ser inspecionado, o número de locais onde a mitigação precisa de ser implementada e a proporção de ataques que interrompem serviços sem nunca saturar um link.

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“O aumento de 1.286% nos ataques que ultrapassam 1 Tbps ou 1 Gpps significa que incidentes de alta capacidade já não são anomalias; são rotineiros”, declarou Hardik Modi, Vice-Presidente de Engenharia, Soluções DDoS e Equipe de Inteligência de Ameaças ASERT da NETSCOUT. “Com a proliferação de proxies residenciais e ataques de curta duração baseados em taxa de tráfego provenientes de plataformas DDoS de aluguel (DDoS-for-hire) sob demanda, os controles de rede genéricos e tradicionais tornaram-se insuficientes. Tanto os provedores como as organizações necessitam de mitigação seletiva e mais precisa, bem como de maior capacidade de filtragem (scrubbing) nas extremidades da rede para combater estas mudanças qualitativas na sofisticação dos ataques”.

Principais conclusões do relatório:

Ataques Massivos em Escala Global – O NETSCOUT ATLAS registrou mais de 9,1 milhões de ataques DDoS em 209 países e territórios, destacando a expansão do risco operacional para as organizações e provedores de serviços.

– O NETSCOUT ATLAS registrou mais de 9,1 milhões de ataques DDoS em 209 países e territórios, destacando a expansão do risco operacional para as organizações e provedores de serviços. Aumento do Impacto de Alta Capacidade – Os ataques superiores a 1 Tbps ou 1 Gpps dispararam 1.286% em relação ao ano anterior, sinalizando que as equipes de defesa precisam continuar se preparando para uma intensidade de ataques cada vez maior.

– Os ataques superiores a 1 Tbps ou 1 Gpps dispararam 1.286% em relação ao ano anterior, sinalizando que as equipes de defesa precisam continuar se preparando para uma intensidade de ataques cada vez maior. O IPv6 Ultrapassou a Marca de um Terabit – A NETSCOUT identificou seu primeiro ataque IPv6 acima de 1 Tbps. Embora a proporção do IPv6 no total de ataques tenha se mantido estável, a mitigação ativa dessas ameaças aumentou mais de 300% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a importância de manter uma proteção IPv6 sólida.

– A NETSCOUT identificou seu primeiro ataque IPv6 acima de 1 Tbps. Embora a proporção do IPv6 no total de ataques tenha se mantido estável, a mitigação ativa dessas ameaças aumentou mais de 300% em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a importância de manter uma proteção IPv6 sólida. Pressão na Mitigação de Operadoras – Os métodos de caminho direto ( direct-path ) representaram 64% dos ataques observados, ganhando destaque pelo terceiro semestre consecutivo, enquanto o carpet-bombing (bombardeio massivo) cresceu de 3,97% para 4,54% dos ataques, e os ataques de saída ( outbound ) que ultrapassaram 1 Tbps/1 Gpps causaram impactos operacionais. A capacidade de mitigação dedicada continua a ser a camada seletiva de que os provedores necessitam para filtrar inteligentemente o tráfego malicioso.

– Os métodos de caminho direto ( ) representaram 64% dos ataques observados, ganhando destaque pelo terceiro semestre consecutivo, enquanto o (bombardeio massivo) cresceu de 3,97% para 4,54% dos ataques, e os ataques de saída ( ) que ultrapassaram 1 Tbps/1 Gpps causaram impactos operacionais. A capacidade de mitigação dedicada continua a ser a camada seletiva de que os provedores necessitam para filtrar inteligentemente o tráfego malicioso. DDoS de Aluguel e Economia dos Ataques – Ataques com duração de um minuto ou menos quase dobraram sua participação desde o segundo semestre de 2023, sobrecarregando tabelas de conexões, backends de aplicações e resolvedores DNS, o que indica que as plataformas de DDoS de aluguel (DDoS-for-hire) estão encurtando o caminho para a realização dos ataques.

– Ataques com duração de um minuto ou menos quase dobraram sua participação desde o segundo semestre de 2023, sobrecarregando tabelas de conexões, de aplicações e resolvedores DNS, o que indica que as plataformas de DDoS de aluguel (DDoS-for-hire) estão encurtando o caminho para a realização dos ataques. Cadeia de Suprimentos de Proxies Residenciais –Combinando a inteligência de redes de proxies residenciais com a telemetria de ataques DDoS, o NETSCOUT ASERT mapeou origens de proxies residenciais ativas em ataques, destacando que o tráfego de ataque pode partir de IPs de consumidores finais, o que dificulta sua identificação.

A NETSCOUT mapeia o cenário do DDoS por meio de pontos de observação passivos, ativos e reativos, oferecendo uma visibilidade incomparável sobre as tendências globais de ataques. Há mais de 15 anos, a NETSCOUT fornece inteligência DDoS confiável e consistente, baseada exclusivamente em tráfego de ataques diretamente observado e verificável. A empresa não agrega múltiplos alertas ou eventos geograficamente distribuídos em valores de pico compostos, o que garante precisão, repetibilidade e uma comparação real entre os períodos analisados. As métricas de pico refletem as taxas máximas de bits por segundo (bps) e pacotes por segundo (pps) registradas em um único segundo e medidas em pontos definidos de monitoramento e mitigação.

Da Inteligência DDoS Verificada à Proteção em Camadas

A NETSCOUT protege dois terços do espaço IPv4 roteado, garantindo a segurança das bordas de rede que transportaram um pico de tráfego global superior a 800 Tbps. A empresa monitora dezenas de milhares de ataques DDoS diários, rastreando diversas botnets e serviços de DDoS de aluguel (DDoS-for-hire) que exploram milhões de dispositivos comprometidos ou vulnerabilizados. O NETSCOUT ARBOR Cloud, impulsionado pela visibilidade do ATLAS e por uma capacidade dedicada de mitigação de DDoS, complementa as defesas locais (on-premises) e ajuda as organizações a absorver ataques massivos e distribuídos antes que afetem serviços críticos.

Esses resultados demonstram porque a resiliência contra DDoS atualmente exige muito mais do que apenas conter ataques maiores. As organizações precisam identificar as mudanças nas origens e nos métodos de ataque, mitigar ameaças tanto de entrada quanto de saída (inbound e outbound), aplicar proteção precisa onde os serviços estão expostos e recorrer à capacidade na nuvem quando os ataques superam as defesas locais. A NETSCOUT combina a inteligência ATLAS comprovada com soluções de mitigação locais e na nuvem para ajudar os clientes a proteger a disponibilidade dos serviços e a manter as operações digitais das quais seus negócios dependem.

Recursos:

Sobre a NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado contra ciberataques e interrupções de desempenho e disponibilidade através da sua plataforma única de visibilidade e soluções impulsionadas pela sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala (deep packet inspection at scale). Como fornecedora líder em soluções de observabilidade de rede, AIOps, garantia de serviço para operadoras, cibersegurança e proteção contra ataques de Negação de Serviço Distribuído (DDoS), a NETSCOUT atende às maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em www.netscout.com ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, X ou Facebook.

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