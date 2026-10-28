Corpo de homem desaparecido em barragem no Norte de Minas é encontrado

O corpo de um homem de 32 anos que estava desaparecido nas águas da barragem da caatinga, na zona rural de Engenheiro Dolabela, distrito de Bocaiúva, no Norte de Minas, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28/10). Outra vítima de 16 anos ainda não foi encontrada.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do Posto Avançado de Bombeiros de Bocaiuva, havia retomado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira as buscas pelas duas vítimas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na barragem.

Equipes do CBMMG seguem na ocorrência, com atuação de mergulhadores especializados, realizando buscas na tentativa de localizar a segunda vítima.

Naufrágio na Barragem da Caatinga

Por volta das 13h30 dessa terça-feira (27/10), o corpo de bombeiros militar foi acionado para atender a uma ocorrência de afogamento envolvendo duas pessoas na barragem da caatinga, zona rural de Engenheiro Dolabela, distrito de Bocaiúva.

Segundo testemunhas e familiares que estavam no local, uma embarcação que transportava quatro pessoas, que estariam pescando, submergiu a aproximadamente 50 metros da margem mais próxima.

A bordo do barco estavam dois homens, um de 39 e outro de 43 anos, que conseguiram sair da água nadando. Outras duas pessoas, o adolescente de 16 anos e o adulto de 32 anos, submergiram a uma profundidade de cerca de sete a 10 metros.

Os militares abandonaram as buscas com a chegada do período noturno e retomaram as buscas pelas vítimas na manhã desta quarta-feira. Até o momento, somente o corpo do homem de 32 anos foi encontrado.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro