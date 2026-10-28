MG: homem mata irmã por não fazer as tarefas de casa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 31 anos foi preso depois de confessar ter matado a irmã, de 35, em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, na manhã dessa terça-feira (27/10).

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o homem deu várias pauladas na cabeça da mulher depois de terem discutido. A briga ocorreu porque a irmã não teria feito algumas tarefas da casa.

Segundo a PM, o crime ocorreu na Rua Vinte e Oito, no Bairro Plataforma, mas o suspeito fugiu para a casa dele, localizada na Rua Dezesseis, no mesmo bairro.

O 70º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi ao local do crime e encontrou a mulher caída, já sem vida.

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Eles foram informados por populares sobre a possível localização do suspeito e foram até a casa dele, onde a polícia deu voz de prisão pelo crime de feminicídio.