Homem é indiciado por tentar matar a irmã a facadas em Nova Lima

Um homem de 25 anos foi indiciado por tentativa de feminicídio após atacar a própria irmã com golpes de faca, em setembro deste ano, na casa onde moravam, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A investigação foi concluída na quinta-feira (22/10), após a prisão preventiva do suspeito, que teria cometido o crime depois de uma discussão motivada, entre outros fatores, pela rejeição ao relacionamento amoroso da vítima.

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De acordo com as investigações da Polícia Civil (PCMG), o homem havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpria pena por violência contra a própria mãe, e passou a morar com a irmã. Nesse período, ele teria ameaçado matar a mulher repetidas vezes, principalmente por não aceitar o relacionamento dela.

No dia do crime, após uma discussão, o suspeito atacou a irmã com uma faca e atingiu o rosto, as costas e o tórax da vítima. A gravidade dos ferimentos exigiu um procedimento cirúrgico, e a mulher precisou permanecer hospitalizada.

Ataque foi presenciado por irmão

Segundo a delegada Mellina Clemente, responsável pela investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Lima, outro irmão dos envolvidos presenciou as agressões e tentou impedir o ataque, mas não conseguiu evitar os golpes.

Durante o interrogatório, o investigado admitiu ter atingido a irmã com uma faca. Diante da gravidade do caso e dos elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

Com a conclusão do inquérito, o homem foi indiciado por tentativa de feminicídio.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.