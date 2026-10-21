Beatriz Vitória recebeu telefonemas antes de desaparecer, diz irmã

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os familiares de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, desaparecida em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, buscam respostas quase duas semanas depois do sumiço. A mulher foi vista pela última vez em 9 de outubro, em um bar no Bairro Bom Jesus, após receber telefonemas.

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Ao Estado de Minas, a irmã dela, Geovanna Luiza, relatou que um amigo de Beatriz a buscou em casa naquele dia para irem a um bar. "Um bar que ela nunca tinha ido. Quando chegou, ele (o amigo) a deixou lá com outras pessoas, que ela não tinha muita convivência, e foi buscar carne", disse.

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Segundo a irmã, enquanto esteve no bar, Beatriz recebeu vários telefonemas de uma pessoa que pedia que ela descesse uma rua de terra para encontrá-la.

"E ela foi e falou: 'Se eu não voltar em cinco minutos, vocês vão atrás de mim'. E desde então ninguém soube do paradeiro dela. A polícia já chamou mais de 19 pessoas pra depor, mas até agora não temos um suspeito, não temos nada", lamentou Geovanna.

Ela contou à reportagem que Beatriz tinha desavenças com o ex-companheiro, mas disse não saber o motivo.

Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (21/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que policiais da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) localizaram um corpo aparentemente do sexo feminino em uma área de mata em Jaboticatubas.

"A perícia oficial também compareceu ao local para realizar os trabalhos periciais e coletar vestígios que possam contribuir para a investigação. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames de necropsia e identificação", informou a PCMG.

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Segundo a corporação, a ocorrência está em andamento, e outras informações serão repassadas assim que os dados forem confirmados.