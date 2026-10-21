Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIMENTO

Beatriz Vitória recebeu telefonemas antes de desaparecer, diz irmã

Segundo relato da irmã, jovem foi deixada por um amigo em um bar desconhecido; testemunha saiu do local para buscar carne e não a viu mais

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/10/2026 17:17

compartilhe

×
Beatriz Vitória, de 27 anos, desapareceu após ir em um bar
Beatriz Vitória, de 27 anos, desapareceu após ir em um bar crédito: PCMG

Os familiares de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, desaparecida em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, buscam respostas quase duas semanas depois do sumiço. A mulher foi vista pela última vez em 9 de outubro, em um bar no Bairro Bom Jesus, após receber telefonemas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao Estado de Minas, a irmã dela, Geovanna Luiza, relatou que um amigo de Beatriz a buscou em casa naquele dia para irem a um bar. "Um bar que ela nunca tinha ido. Quando chegou, ele (o amigo) a deixou lá com outras pessoas, que ela não tinha muita convivência, e foi buscar carne", disse.

Leia Mais

Segundo a irmã, enquanto esteve no bar, Beatriz recebeu vários telefonemas de uma pessoa que pedia que ela descesse uma rua de terra para encontrá-la.

"E ela foi e falou: 'Se eu não voltar em cinco minutos, vocês vão atrás de mim'. E desde então ninguém soube do paradeiro dela. A polícia já chamou mais de 19 pessoas pra depor, mas até agora não temos um suspeito, não temos nada", lamentou Geovanna.

Ela contou à reportagem que Beatriz tinha desavenças com o ex-companheiro, mas disse não saber o motivo.

Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (21/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que policiais da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) localizaram um corpo aparentemente do sexo feminino em uma área de mata em Jaboticatubas.

"A perícia oficial também compareceu ao local para realizar os trabalhos periciais e coletar vestígios que possam contribuir para a investigação. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames de necropsia e identificação", informou a PCMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a corporação, a ocorrência está em andamento, e outras informações serão repassadas assim que os dados forem confirmados.

Tópicos relacionados:

irma

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay