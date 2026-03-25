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Mulher desaparecida é encontrada morta em área de mata no interior de Minas

Corpo foi encontrado em uma zona rural na divisa entre os municípios de Delfim Moreira e Itajubá, no Sul de Minas

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/03/2026 22:11

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Corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (25)
Corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (25) crédito: CBMMG

Uma mulher de 59 anos foi achada morta na tarde desta quarta-feira (25/3) na região do Bairro Barreiro, em uma zona rural na divisa entre os municípios de Delfim Moreira e Itajubá, no Sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava desaparecida desde o último dia 18. 

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As buscas começaram na segunda-feira (23), após a corporação ser acionada por familiares. Desde então, os militares realizavam varreduras em uma área de mata às margens da rodovia MG-350, onde a motocicleta da vítima foi encontrada. 

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As operações contaram com buscas a pé e uso de drone. No dia seguinte (24), uma equipe especializada com cães de busca e resgate foi mobilizada para ampliar a área de varredura na região. Durante os trabalhos, o aparelho celular da vítima foi localizado.

Já nesta quarta-feira (25), familiares e amigos comunicaram que o corpo havia sido localizado em uma área de mata fechada, às margens de um riacho, em ponto distante do local onde a motocicleta tinha sido encontrada.

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Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, a princípio, não havia indícios de crime. No entanto, a causa da morte ainda será investigada. Nesse sentido, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local. A Polícia Militar realizou o primeiro registro da ocorrência. 

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