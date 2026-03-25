Assine
overlay
Início Gerais
ATUALIZAÇÃO

Novos casos de mpox são confirmados em Belo Horizonte e Manhuaçu

Com a atualização, subiu de 15 para 17 o número de pessoas no estado que contraíram a doença infecciosa. Houve cura em todos os casos, segundo o governo

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
JR
João Renato Faria
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
JR
João Renato Faria
Repórter
25/03/2026 21:28 - atualizado em 25/03/2026 21:30

compartilhe

SIGA
x
O que explica o aumento nas buscas por mpox
Lesões na pele são um dos sintomas característicos da mpox, cuja identificação é crucial para o diagnóstico e prevenção crédito: Tchandrou NITANGA / AFP

Dois novos casos de mpox foram registrados em Belo Horizonte (MG) e Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. Com isso, subiu de 15 para 17 o número de pessoas no estado que contraíram a doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (25/3). Conforme a pasta, a doença infecciosa foi registrada nas duas cidades no último dia 18. 

Leia Mais

Ainda de acordo com a SES-MG, todas as pessoas infectadas são do sexo masculino, com idades entre 25 e 56 anos. Em todos os casos, houve "evolução para a cura", informou a secretaria.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão da mpox ocorre principalmente por meio do contato direto e prolongado com as lesões de pele de uma pessoa infectada. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em conversas próximas e pelo contato com objetos e superfícies contaminadas, como roupas de cama e toalhas.

Quais são os principais sintomas?

O período de incubação do vírus, ou seja, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia. De acordo com as autoridades de saúde, os primeiros sintomas aparecem de 3 a 21 dias após a exposição ao vírus. Os sinais iniciais mais comuns incluem:

  • Febre

  • Dor de cabeça intensa

  • Dores musculares e nas costas

  • Gânglios linfáticos inchados (linfonodos)

  • Calafrios

  • Cansaço extremo

Geralmente, após alguns dias do início da febre, surgem as lesões na pele. Elas começam como manchas que evoluem para bolhas (vesículas) e pústulas (bolhas com pus), que depois formam crostas antes de cicatrizar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita?

A principal medida de prevenção é evitar o contato próximo com pessoas que tenham lesões de pele suspeitas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres e roupas de cama, também é crucial. A vacinação está disponível para grupos prioritários e pode ser uma ferramenta importante de controle. Ao identificar qualquer um dos sintomas descritos, especialmente as lesões na pele, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para obter o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado, além de evitar a transmissão para outras pessoas.

Tópicos relacionados:

caso casos mpox saude sp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay