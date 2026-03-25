Novos casos de mpox são confirmados em Belo Horizonte e Manhuaçu

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Dois novos casos de mpox foram registrados em Belo Horizonte (MG) e Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. Com isso, subiu de 15 para 17 o número de pessoas no estado que contraíram a doença.

A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (25/3). Conforme a pasta, a doença infecciosa foi registrada nas duas cidades no último dia 18.

Ainda de acordo com a SES-MG, todas as pessoas infectadas são do sexo masculino, com idades entre 25 e 56 anos. Em todos os casos, houve "evolução para a cura", informou a secretaria.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão da mpox ocorre principalmente por meio do contato direto e prolongado com as lesões de pele de uma pessoa infectada. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em conversas próximas e pelo contato com objetos e superfícies contaminadas, como roupas de cama e toalhas.

Quais são os principais sintomas?

O período de incubação do vírus, ou seja, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia. De acordo com as autoridades de saúde, os primeiros sintomas aparecem de 3 a 21 dias após a exposição ao vírus. Os sinais iniciais mais comuns incluem:

Febre

Dor de cabeça intensa

Dores musculares e nas costas

Gânglios linfáticos inchados (linfonodos)

Calafrios

Cansaço extremo

Geralmente, após alguns dias do início da febre, surgem as lesões na pele. Elas começam como manchas que evoluem para bolhas (vesículas) e pústulas (bolhas com pus), que depois formam crostas antes de cicatrizar.

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Como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita?

A principal medida de prevenção é evitar o contato próximo com pessoas que tenham lesões de pele suspeitas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres e roupas de cama, também é crucial. A vacinação está disponível para grupos prioritários e pode ser uma ferramenta importante de controle. Ao identificar qualquer um dos sintomas descritos, especialmente as lesões na pele, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para obter o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado, além de evitar a transmissão para outras pessoas.