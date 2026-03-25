Novos casos de mpox são confirmados em Belo Horizonte e Manhuaçu
Com a atualização, subiu de 15 para 17 o número de pessoas no estado que contraíram a doença infecciosa. Houve cura em todos os casos, segundo o governo
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Dois novos casos de mpox foram registrados em Belo Horizonte (MG) e Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. Com isso, subiu de 15 para 17 o número de pessoas no estado que contraíram a doença.
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A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (25/3). Conforme a pasta, a doença infecciosa foi registrada nas duas cidades no último dia 18.
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Ainda de acordo com a SES-MG, todas as pessoas infectadas são do sexo masculino, com idades entre 25 e 56 anos. Em todos os casos, houve "evolução para a cura", informou a secretaria.
Como o vírus é transmitido?
A transmissão da mpox ocorre principalmente por meio do contato direto e prolongado com as lesões de pele de uma pessoa infectada. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em conversas próximas e pelo contato com objetos e superfícies contaminadas, como roupas de cama e toalhas.
Quais são os principais sintomas?
O período de incubação do vírus, ou seja, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia. De acordo com as autoridades de saúde, os primeiros sintomas aparecem de 3 a 21 dias após a exposição ao vírus. Os sinais iniciais mais comuns incluem:
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Febre
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Dor de cabeça intensa
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Dores musculares e nas costas
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Gânglios linfáticos inchados (linfonodos)
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Calafrios
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Cansaço extremo
Geralmente, após alguns dias do início da febre, surgem as lesões na pele. Elas começam como manchas que evoluem para bolhas (vesículas) e pústulas (bolhas com pus), que depois formam crostas antes de cicatrizar.
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Como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita?
A principal medida de prevenção é evitar o contato próximo com pessoas que tenham lesões de pele suspeitas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres e roupas de cama, também é crucial. A vacinação está disponível para grupos prioritários e pode ser uma ferramenta importante de controle. Ao identificar qualquer um dos sintomas descritos, especialmente as lesões na pele, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para obter o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado, além de evitar a transmissão para outras pessoas.