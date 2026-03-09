O que explica o aumento nas buscas por mpox

O interesse do brasileiro pelo termo "varíola mpox" registrou um salto vertical na tarde desta segunda-feira (9/3). Dados do Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, apontam que as pesquisas pela doença saíram da estabilidade para atingir o pico máximo de interesse (100 pontos) de forma abrupta por volta das 14h30.

Esse padrão de aceleração em "linha reta" no gráfico é o reflexo direto de um estado de alerta. Diferente de dúvidas orgânicas que crescem ao longo de dias, o disparo em questão de minutos indica que a população reagiu quase em tempo real a notificações e manchetes recentes sobre a doença.

No caso, o motivo foi a confirmação de 129 casos da doença no Brasil, além de 570 em investigação. Esse número mostra que os registro da doença mais que dobraram em 20 dias no país.

Conhecer os sintomas e as formas de prevenção é fundamental para conter a disseminação da doença.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão da mpox ocorre principalmente por meio do contato direto e prolongado com as lesões de pele de uma pessoa infectada. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em conversas próximas e pelo contato com objetos e superfícies contaminadas, como roupas de cama e toalhas.

Quais são os principais sintomas?

O período de incubação do vírus, ou seja, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia. De acordo com as autoridades de saúde, os primeiros sintomas aparecem de 3 a 21 dias após a exposição ao vírus. Os sinais iniciais mais comuns incluem:

Febre

Dor de cabeça intensa

Dores musculares e nas costas

Gânglios linfáticos inchados (linfonodos)

Calafrios

Cansaço extremo

Geralmente, após alguns dias do início da febre, surgem as lesões na pele. Elas começam como manchas que evoluem para bolhas (vesículas) e pústulas (bolhas com pus), que depois formam crostas antes de cicatrizar.

Como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita?

A principal medida de prevenção é evitar o contato próximo com pessoas que tenham lesões de pele suspeitas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres e roupas de cama, também é crucial. A vacinação está disponível para grupos prioritários e pode ser uma ferramenta importante de controle. Ao identificar qualquer um dos sintomas descritos, especialmente as lesões na pele, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para obter o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado, além de evitar a transmissão para outras pessoas.

