Vacina da Mpox: quem pode tomar e onde ela está disponível no SUS

A vacina contra a Mpox, doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) como a principal estratégia para frear a circulação do vírus no país. A imunização é oferecida de forma gratuita, mas, por enquanto, é destinada a grupos específicos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, com base no cenário epidemiológico atual.

O imunizante utilizado é o Jynneos (MVA-BN), e o esquema vacinal completo para a faixa etária de 18 a 49 anos é composto por duas doses, com um intervalo de quatro semanas entre as aplicações. A medida visa proteger as populações mais vulneráveis e conter novos surtos da doença, que causa lesões na pele e outros sintomas.

O que é a Mpox?

A Mpox é uma doença viral causada pelo monkeypox vírus (MPXV), que pertence à mesma família do vírus da varíola. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto ou íntimo com as lesões de pele de uma pessoa infectada, ou por meio de gotículas respiratórias e objetos contaminados.

Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza e o surgimento de erupções cutâneas ou bolhas dolorosas, que podem aparecer no rosto, mãos, pés, genitais e outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a doença é leve, mas pode apresentar formas graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas.

Quem pode se vacinar contra a Mpox no SUS

O Ministério da Saúde definiu critérios claros para a vacinação. Atualmente, os grupos elegíveis para receber o imunizante são:

Pessoas vivendo com HIV/aids (homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais) com 18 anos ou mais e contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses.

Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em ambientes com nível 2 de biossegurança (NB-2), com idades entre 18 e 49 anos.

Pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de casos suspeitos, prováveis ou confirmados da doença, cuja exposição seja classificada como de médio ou alto risco. Nestes casos, a vacina é aplicada como profilaxia pós-exposição (PEP) e deve ser administrada preferencialmente em até quatro dias após o contato para maior eficácia.

Como e onde receber a vacina

A vacina contra a Mpox não está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A distribuição ocorre em locais estratégicos definidos pelas secretarias de saúde municipais e estaduais, como centros de testagem e aconselhamento (CTA) e serviços de atendimento especializado (SAE).

Para saber o local de vacinação mais próximo, a recomendação é procurar a UBS de referência ou entrar em contato com a secretaria de saúde do seu município. A apresentação de um documento de identificação com foto é necessária. Para os grupos prioritários, pode ser solicitado um laudo ou comprovante que ateste a condição de saúde.

