Polícia investiga desaparecimento de mulher na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o desaparecimento de uma mulher de 27 anos em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota foi vista pela última vez na sexta-feira (9/10), ao sair de um bar. Desde então, familiares e amigos procuram por informações que levem ao seu paradeiro.

Beatriz é uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos pretos lisos e longos.

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Neste domingo (11/10), a PCMG informou que um inquérito foi instaurado e pede que informações sobre o caso sejam passadas ao Disque Denúncia Unificado, por meio dos telefones 181 ou 0800-2828-197. O sigilo e o anonimato são garantidos.