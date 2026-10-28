Duas pessoas somem em barragem de Minas

Um adolescente de 16 anos e um homem de 32 desapareceram nas águas de uma barragem na zona rural de Engenheiro Dolabela, distrito de Bocaiúva, no Norte de Minas, nessa terça-feira (27/10). Os dois estavam em uma embarcação com outras duas pessoas, que conseguiram se salvar quando o barco afundou.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente aconteceu na Barragem da Caatinga, também conhecida como Barragem de Dolabela. Os militares foram acionados por volta das 13h30.

De acordo com relatos de testemunhas e familiares, quatro homens estavam pescando quando a embarcação afundou a aproximadamente 50 metros da margem.

Dois ocupantes, de 39 e 43 anos, conseguiram sair da água nadando. O adolescente e o homem de 32 anos, no entanto, submergiram e não foram mais vistos.

Segundo os bombeiros, o local onde as vítimas desapareceram tem profundidade estimada entre sete e dez metros.

Buscas serão retomadas nesta quarta-feira

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bocaiúva iniciou as buscas ainda na tarde de terça-feira, com o apoio de uma embarcação de salvamento enviada pelo 7º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Montes Claros.

Os trabalhos se estenderam até o início da noite, mas os desaparecidos não foram localizados. Com a chegada da noite, as buscas foram suspensas devido aos riscos envolvidos nas operações de mergulho em condições de baixa visibilidade.

Os militares programaram a retomada das buscas subaquáticas para as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (28/10).

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Até a última atualização divulgada pela corporação, o adolescente e o homem permaneciam desaparecidos.