Mega-Sena 3066 e outras loterias: confira os números sorteados (3/10)

A Caixa sorteou neste sábado (3/10) os concursos da Mega-Sena 3066, Lotofácil 3796, Quina 7134, Timemania 2450, Dia de Sorte 1314 e +Milionária 395.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (3/10)

Mega-Sena 3066 – R$ 81,4 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48

Lotofácil 3796 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24

Quina 7134 – R$ 17,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 14 - 15 - 43 - 54 - 72

Timemania 2450 – R$ 18 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 13 - 16 - 30 - 42 - 76

Time do Coração: 07 (Anápolis/GO)

Dia de Sorte 1314 – R$ 2,2 milhões

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 - 10 11 -17 - 25 - 27 - 31

Mês da Sorte: 06 (junho)



+Milionária 395 – R$ 100 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 08 - 18 - 21 - 27 - 28 - 44

Trevos da Sorte: 3 - 5

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.