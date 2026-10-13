Celebridades e TV
Bryan Cranston fala sobre morte de RJ Mitte, seu filho em ‘Breaking Bad’, e revela última conversa que tiveram
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"Estou em profundo desespero enquanto escrevo isto esta noite [...] Eu o amava e aproveitei profundamente cada momento ao seu lado", escreveu Cranston. "Trocávamos mensagens há apenas algumas semanas, tentando encontrar uma data para almoçarmos juntos. Não sei se esse almoço teria mudado seu futuro", acrescentou o ator. Foto: Divulgação/AMC
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RJ Mitte morreu aos 34 anos, no dia 11 de outubro. Segundo Cyndi Hinojosa, autoridade judicial do condado de Cameron, no Texas, a morte foi declarada por volta das 13h30 e teria acontecido em sua casa, que fica em Brownsville, no Texas. Foto: Divulgação/AMC