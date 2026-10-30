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CUIDADOS

Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimento

Descubra como o método correto de refrigeração evita brotos indesejados; veja dicas práticas para conservar o alimento fresco por semanas inteiras

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
30/10/2026 17:42

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Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimento
Batatas brotando indicam armazenamento inadequado e que o alimento está impróprio para consumo crédito: depositphotos.com / ahundov

A batata se destaca como um alimento básico indispensável em qualquer casa. Graças ao seu valor nutricional e à sua grande versatilidade na cozinha, esse tubérculo pode ser preparado de muitas maneiras: cozido, frito, assado ou em forma de purê. Todas essas preparações resultam em pratos deliciosos e práticos para o cotidiano. O alimento também conta com a vantagem de ser geralmente muito acessível.

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Encontrar brotos nas batatas no momento de cozinhar costuma ser uma situação bastante incômoda. Quando essas ramificações surgem, as unidades deixam de estar próprias para o consumo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, essa germinação não acontece por causa de uma má escolha durante a compra. A causa real está ligada a um erro de armazenamento.

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Mito sobre o frio desmentido por especialistas

Muitas pessoas mantêm o costume de colocar os tubérculos na despensa. Dois fatores essenciais precisam de atenção: a luz e a temperatura. A recomendação profissional contraria velhos hábitos e indica a refrigeração. Especialistas em nutrição confirmam: "Para manter as batatas frescas e evitar que brotem, guarde-as na geladeira, não na despensa."

A crença antiga de que as baixas temperaturas alterariam a composição do alimento foi comprovada como falsa. O frio não muda a estrutura interna do vegetal e melhora significativamente sua conservação, evitando o surgimento precoce de brotos.

Forma correta de organizar o alimento

Para obter bons resultados, não basta apenas colocar as batatas soltas no refrigerador. Manter a ventilação e observar a proximidade de outros itens preserva a qualidade do produto por mais tempo.

Alguns cuidados devem ser seguidos na rotina:

  • localização e vizinhança: o local onde as batatas são colocadas não deve ser aleatório. É preciso ter cuidado com alimentos guardados perto, pois batatas e alho aceleram esse processo de germinação.

  • embalagens ventiladas: o ideal é mantê-las em um saco de papel ou saco de malha para que possam respirar adequadamente.

  • evitar sacos plásticos: o produto não deve ser armazenado em saco plástico, pois a falta de ventilação faz o alimento amolecer ou mofar.

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  • tempo de consumo: a refrigeração prolonga a vida útil, mas isso não significa que o armazenamento seja indefinido. Com o tempo, ocorre perda de firmeza e sabor. O indicado é verificar o estado delas regularmente e consumi-las em até algumas semanas.


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