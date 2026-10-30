Batatas na geladeira ou na despensa? A escolha envolve mais do que evitar brotos e exige atenção a um detalhe que faz diferença na hora de preparar o alimento

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A batata se destaca como um alimento básico indispensável em qualquer casa. Graças ao seu valor nutricional e à sua grande versatilidade na cozinha, esse tubérculo pode ser preparado de muitas maneiras: cozido, frito, assado ou em forma de purê. Todas essas preparações resultam em pratos deliciosos e práticos para o cotidiano. O alimento também conta com a vantagem de ser geralmente muito acessível.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Encontrar brotos nas batatas no momento de cozinhar costuma ser uma situação bastante incômoda. Quando essas ramificações surgem, as unidades deixam de estar próprias para o consumo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, essa germinação não acontece por causa de uma má escolha durante a compra. A causa real está ligada a um erro de armazenamento.

Leia Mais

Mito sobre o frio desmentido por especialistas

Muitas pessoas mantêm o costume de colocar os tubérculos na despensa. Dois fatores essenciais precisam de atenção: a luz e a temperatura. A recomendação profissional contraria velhos hábitos e indica a refrigeração. Especialistas em nutrição confirmam: "Para manter as batatas frescas e evitar que brotem, guarde-as na geladeira, não na despensa."

A crença antiga de que as baixas temperaturas alterariam a composição do alimento foi comprovada como falsa. O frio não muda a estrutura interna do vegetal e melhora significativamente sua conservação, evitando o surgimento precoce de brotos.

Forma correta de organizar o alimento

Para obter bons resultados, não basta apenas colocar as batatas soltas no refrigerador. Manter a ventilação e observar a proximidade de outros itens preserva a qualidade do produto por mais tempo.

Alguns cuidados devem ser seguidos na rotina: