Céu do Dia - Insights Astrológicos

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Vênus retrógrada retorna a Libra, levando a revisão dos vínculos para o campo do diálogo, da justiça e das escolhas compartilhadas. A Lua em Áries, porém, pede autonomia. O desafio é dizer o que você quer sem atropelar o ritmo de quem caminha ao seu lado. No amor, o tema agora é reciprocidade: quem escolhe você também precisa fazer espaço para sua verdade. No trabalho, acordos merecem revisão cuidadosa. No dinheiro, negociações podem pedir mais equilíbrio. Autonomia e parceria não precisam disputar lugar quando há honestidade. Veja seu signo.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.