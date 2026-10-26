Horóscopo
Céu do Dia - Insights Astrológicos
Com a finalidade de auxiliar no planejamento e na execução de atividades, comportamentos e relações, o horóscopo do dia é uma ferramenta indispensável de reflexão e autoconhecimento com base no movimento dos astros, diariamente.
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26/10/2026 00:08
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaVênus retrógrada retorna a Libra, levando a revisão dos vínculos para o campo do diálogo, da justiça e das escolhas compartilhadas. A Lua em Áries, porém, pede autonomia. O desafio é dizer o que você quer sem atropelar o ritmo de quem caminha ao seu lado. No amor, o tema agora é reciprocidade: quem escolhe você também precisa fazer espaço para sua verdade. No trabalho, acordos merecem revisão cuidadosa. No dinheiro, negociações podem pedir mais equilíbrio. Autonomia e parceria não precisam disputar lugar quando há honestidade. Veja seu signo.
O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.
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