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Charutos: luxo, tradição e riscos ligados à fumaça

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Redação Flipar
  • Desde os icônicos habanos cubanos até variedades de outros países, cada charuto apresenta uma complexidade de sabores e aromas. Saiba um pouco sobre a história, os tipos e as melhores práticas para apreciar essa tradição única.
    Desde os icônicos habanos cubanos até variedades de outros países, cada charuto apresenta uma complexidade de sabores e aromas. Saiba um pouco sobre a história, os tipos e as melhores práticas para apreciar essa tradição única. Foto: Wikimedia Commons/ Wolfgang Sauber
  • A origem do charuto Ã© envolta em mistÃ©rio, mas acredita-se que o cultivo do tabaco comeÃ§ou na provÃ­ncia de YucatÃ¡n, no MÃ©xico, pelos maias.
    A origem do charuto Ã© envolta em mistÃ©rio, mas acredita-se que o cultivo do tabaco comeÃ§ou na provÃ­ncia de YucatÃ¡n, no MÃ©xico, pelos maias. Foto: Youtube/GaÃ«tan Piolot
  • Uma relíquia do século X encontrada na Guatemala mostra um maia fumando folhas de tabaco amarradas, sugerindo que a prática remonta a mais de dois milênios.
    Uma relíquia do século X encontrada na Guatemala mostra um maia fumando folhas de tabaco amarradas, sugerindo que a prática remonta a mais de dois milênios. Foto: Wikimedia Commons/Rigostar
  • O primeiro registro oficial do tabaco ocorreu em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas. Encontrados durante a expedição, os charutos primitivos eram chamados de
    O primeiro registro oficial do tabaco ocorreu em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas. Encontrados durante a expedição, os charutos primitivos eram chamados de "cohiba", um nome que hoje representa uma renomada marca cubana. Foto: Guillermo Rodriguez - Flickr
  • Com a colonização europeia, o hábito de fumar se espalhou rapidamente. Os conquistadores introduziram o tabaco na Espanha e Portugal no século XVI.
    Com a colonização europeia, o hábito de fumar se espalhou rapidamente. Os conquistadores introduziram o tabaco na Espanha e Portugal no século XVI. Foto: Daniel Prado Unsplash
  • Inicialmente, o tabaco tinha usos medicinais. Catarina de Médicis, rainha da França, foi apresentada ao tabaco pelo embaixador francês Jean Nicot e o usava para tratar enxaquecas, o que levou a planta a ser chamada de
    Inicialmente, o tabaco tinha usos medicinais. Catarina de Médicis, rainha da França, foi apresentada ao tabaco pelo embaixador francês Jean Nicot e o usava para tratar enxaquecas, o que levou a planta a ser chamada de "erva da rainha". Foto: Wikimedia Commons/Art UK
  • Os charutos variam em potência, dependendo das folhas utilizadas. Em Cuba, eles são classificados em cinco categorias: suave, meio-suave, médio, meio-forte e forte.
    Os charutos variam em potência, dependendo das folhas utilizadas. Em Cuba, eles são classificados em cinco categorias: suave, meio-suave, médio, meio-forte e forte. Foto: Youtube/ioseph.lounge
  • A principal distinção entre um
    A principal distinção entre um "charuto puro" e um "habano" é que este último é fabricado em Cuba e possui uma denominação de origem protegida. Foto: Youtube/ioseph.lounge
  • Os habanos são considerados os melhores do mundo devido ao solo e clima cubanos, que conferem características únicas de sabor e aroma que não podem ser replicadas em outros lugares.
    Os habanos são considerados os melhores do mundo devido ao solo e clima cubanos, que conferem características únicas de sabor e aroma que não podem ser replicadas em outros lugares. Foto: Jongleur100/Wikimédia Commons
  • Embora existam charutos mais suaves de outras regiões, os cubanos são frequentemente buscados por quem valoriza intensidade e qualidade.
    Embora existam charutos mais suaves de outras regiões, os cubanos são frequentemente buscados por quem valoriza intensidade e qualidade. Foto: Wikimedia Commons/Arths-at
  • A qualidade de um charuto pode ser avaliada pela aparência. A capa deve ter brilho, textura suave e cortes perfeitos. A potência é determinada pela combinação das folhas internas.
    A qualidade de um charuto pode ser avaliada pela aparência. A capa deve ter brilho, textura suave e cortes perfeitos. A potência é determinada pela combinação das folhas internas. Foto: Wikimedia Commons/NickWinslow
  • Além de Cuba, outros países produzem charutos de qualidade, como República Dominicana, Brasil, Honduras, México e Jamaica.
    Além de Cuba, outros países produzem charutos de qualidade, como República Dominicana, Brasil, Honduras, México e Jamaica. Foto: Youtube/Insider Português
  • O clima das Américas é ideal para o cultivo do tabaco, que requer condições de umidade específicas.
    O clima das Américas é ideal para o cultivo do tabaco, que requer condições de umidade específicas. Foto: Rojinegro81 - Wikimédia Commons
  • Fumar charutos apresenta riscos à saúde, mas a forma de consumo é diferente da do cigarro. Os charutos não devem ser tragados, o que significa que a fumaça não entra nos pulmões, diferentemente do que acontece com os cigarros.
    Fumar charutos apresenta riscos à saúde, mas a forma de consumo é diferente da do cigarro. Os charutos não devem ser tragados, o que significa que a fumaça não entra nos pulmões, diferentemente do que acontece com os cigarros. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outra diferenÃ§a Ã© que os cigarros contÃªm aditivos prejudiciais, como alcatrÃ£o e elementos artificiais.
    Outra diferenÃ§a Ã© que os cigarros contÃªm aditivos prejudiciais, como alcatrÃ£o e elementos artificiais. Foto: JosÃ© Fernandes / commons wikimedia
  • O charuto é frequentemente associado a momentos de tranquilidade e prazer, ao invés da pressa comum ao fumar um cigarro, aliás.
    O charuto é frequentemente associado a momentos de tranquilidade e prazer, ao invés da pressa comum ao fumar um cigarro, aliás. Foto: aamiraimer pixabay
  • Ele é desfrutado em ocasiões sociais, acompanhado de uma bebida, enquanto o cigarro está ligado a estresse e vício. Existem charutos que podem ser fumados em 1 hora e meia.
    Ele é desfrutado em ocasiões sociais, acompanhado de uma bebida, enquanto o cigarro está ligado a estresse e vício. Existem charutos que podem ser fumados em 1 hora e meia. Foto: Imagem de Annette por Pixabay
  • Os charutos têm uma rica história que remonta a civilizações antigas e evoluíram para se tornar um símbolo de prazer e ritual.
    Os charutos têm uma rica história que remonta a civilizações antigas e evoluíram para se tornar um símbolo de prazer e ritual. Foto: Wikimedia Commons/kuhnmi
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