BRIV expande portfólio para 17 produtos em seis meses

Seis meses após o lançamento de seu primeiro produto, o Power Waffle, a BRIV ampliou o portfólio para cinco linhas e 17 SKUs (Stock Keeping Unit). No período, a empresa superou a marca de 120 mil waffles produzidos e passou a registrar mais de 1 milhão de impressões orgânicas mensais nas redes sociais.

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A expansão foi acompanhada pela participação em feiras, eventos esportivos e de wellness, ações de degustação e parcerias com outras empresas. Entre as iniciativas realizadas no período estão a participação na Naturaltech 2026, uma parceria com a Nike durante a Nike SP City Marathon e o patrocínio de eventos da TFSports.

O Power Waffle marcou a entrada da BRIV no mercado. Na sequência, a empresa ampliou a oferta com as linhas Protein Waffle, Protein Bar, Protein Bites e Creatine Gummies. Atualmente, as cinco categorias somam 17 SKUs, distribuídos entre diferentes sabores e apresentações.

Segundo Rafaela Monteiro, CEO da BRIV, de 23 anos, a diversificação do portfólio faz parte da estratégia de expansão da empresa. “A ampliação das linhas permite atender diferentes momentos de consumo e também abre novas possibilidades de distribuição. Ao mesmo tempo, estamos buscando parcerias e canais que aproximem os produtos de diferentes perfis de consumidores”, afirma.

Eventos e parcerias ampliam presença da marca

A participação na Naturaltech 2026 integrou a estratégia da BRIV de aproximação com varejistas, distribuidores, parceiros comerciais e consumidores dos segmentos de alimentação, produtos naturais e suplementação.

Outra iniciativa foi a parceria com a Nike durante a Nike SP City Marathon, realizada em julho, em São Paulo. Para a ação, a BRIV desenvolveu uma edição especial do Power Waffle, com embalagem temática e sabor criado para a parceria. O produto foi distribuído em ativações realizadas pela Nike relacionadas ao evento.

A empresa também passou a patrocinar eventos da TFSports, ampliando sua participação em experiências ligadas ao esporte e ao público que mantém uma rotina ativa. Paralelamente às ações presenciais, a BRIV informa registrar mais de 1 milhão de impressões orgânicas por mês em seus canais nas redes sociais.

Empresa planeja ampliar distribuição

Para os próximos meses, a estratégia prevê o desenvolvimento de novos itens e a ampliação dos canais de venda. A empresa pretende expandir sua presença no varejo e no comércio eletrônico, além de estabelecer novas alianças nos segmentos de esporte, alimentação e wellness.

“Os primeiros meses foram importantes para entendermos a receptividade às novidades e identificarmos oportunidades de expansão. O próximo passo é ampliar a distribuição e continuar desenvolvendo produtos e parcerias que acompanhem as mudanças no comportamento de consumo”, afirma Rafaela.

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A BRIV é uma empresa brasileira de nutrição funcional. Seu portfólio é composto atualmente pelas linhas Power Waffle, Protein Waffle, Protein Bar, Protein Bites e Creatine Gummies, totalizando 17 SKUs.