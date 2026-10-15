YYForce Lança Yolara AI Workforce Intelligence Platform em Singapura

Singapura, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma fornecedora de soluções de força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações baseada em tecnologia, anunciou hoje o lançamento comercial da Yolara AI, uma plataforma de inteligência de força de trabalho baseada em IA que combina correspondência algorítmica, fluxos de trabalho automatizados de alocação de pessoal, registro de presença digital e análises operacionais para empresas de linha de frente.

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A plataforma principal está disponível em Singapura em interfaces de web e móveis. A YYForce está lançando um agente de voz com IA conversacional por meio de implementações graduais com clientes corporativos selecionados, ampliando a plataforma com solicitações de pessoal em linguagem natural e iniciação de fluxos de trabalho assistidos por IA.

A Yolara AI está sendo lançada por meio da rede operacional regional existente da YYForce que conta com mais de 100 mil trabalhadores da linha de frente verificados e mais de 500 unidades de empresas parceiras. Esses números descrevem a rede existente da Empresa e não representam o número de usuários ativos da Yolara AI ou de locais no momento do lançamento.

Orquestração da Força de Trabalho com Tecnologia de IA

A Yolara AI foi desenvolvida para ajudar as empresas a coordenar o alocação flexível de pessoal nos setores de hospitalidade, alimentos e bebidas, varejo, logística, eventos e gestão de instalações. Seu fluxo de trabalho de orquestração da força de trabalho conecta a demanda da empresa com as habilidades e a disponibilidade dos trabalhadores, usando a correspondência assistida por IA para apoiar as decisões de alocação de pessoal e as ferramentas digitais para monitorar a execução dos turnos.

Ao reunir essas atividades em uma única plataforma, a YYForce tem como objetivo simplificar rotinas administrativas e integrar a coordenação entre empresas e trabalhadores. Os resultados reais de alocação de pessoal dependem da disponibilidade dos trabalhadores, dos requisitos de qualificação e das condições operacionais.

Principais Recursos Disponíveis no Lançamento

Correspondência multifatorial baseada em IA: Avalia a adequação dos trabalhadores com base nas suas habilidades, disponibilidade, localização, qualificações e nos registros de turnos anteriores para auxiliar a correspondência dos candidatos com os requisitos da empresa.

Integração conversacional dos colaboradores: Usa interfaces conversacionais para auxiliar a coleta de informações dos colaboradores, confirmar a disponibilidade e comunicar os requisitos dos turnos.

Fluxos de trabalho de agendamento automatizados: Conecta as demandas de escala com a reserva de turnos elegíveis para ajudar as empresas a coordenar a cobertura e os colaboradores a acessar as melhores oportunidades.

Presença e monitoramento digitais: Usa check-in e check-out com geofence para coletar dados de presença nos turnos para fins de monitoramento e reconciliação.

Gráfico de talentos e dashboards de inteligência da força de trabalho: Estrutura os perfis dos colaboradores, suas qualificações e históricos de turnos em uma base de informações de talentos pesquisável, com dashboards que mostram a cobertura de pessoal, a presença e as métricas de custo da força de trabalho.





Implantação Gradual do AI Voice Agent

A YYForce está implementando gradualmente o agente de voz conversacional da Yolara AI para clientes corporativos selecionados em Singapura. O agente foi projetado para usar processamento de linguagem natural (PLN), reconhecimento de intenção e extração de informações para converter as necessidades de pessoal expressas verbalmente em solicitações digitais estruturadas.

Por exemplo, um gerente pode solicitar: "Preciso de cinco profissionais da equipe de serviço de banquetes amanhã, das 18h às 23h, na Marina Bay." Desenvolvido para extrair o número de colaboradores, a função, o local e os horários dos turnos, o agente esclarece dúvidas automaticamente se houver dados incompletos e integra o pedido diretamente ao fluxo de correspondência da plataforma.

A implementação gradual tem como objetivo avaliar a usabilidade e o desempenho operacional antes de uma implementação mais ampla. Por isso, a disponibilidade do agente de voz seguirá um cronograma próprio, separado da plataforma principal, durante o lançamento inicial.

Conexão da IA com Operações da Força de Trabalho no Mundo Real

A Yolara AI apoia a estratégia da YYForce de combinar as operações da força de trabalho com a IA aplicada e a automação dos fluxos de trabalho digitais. Seus relacionamentos consolidados com profissionais e empresas servem como base para introduzir a plataforma, coletar feedback operacional e mapear oportunidades para o desenvolvimento futuro de modelos de IA.

"Historicamente, a alocação de pessoal na linha de frente tem enfrentado gargalos manuais, comunicação fragmentada entre turnos e lentidão nos ciclos de atendimento. A Yolara AI traduz a inteligência artificial em uma vantagem operacional imediata, pois converte solicitações verbais de gerentes em turnos preenchidos em poucos minutos. Este lançamento é um passo fundamental para a estratégia da YYForce de criar um ecossistema de força de trabalho unificado e inteligente em toda a região", disse Mike Fu, CEO da YYForce.

Roteiro de Desenvolvimento de IA e Expansão Regional

A YYForce planeja expandir sua presença para outros mercados do Sudeste Asiático com base na demanda dos clientes, na eficiência operacional e nas diretrizes locais. Os aprimoramentos planejados para a IA incluem previsão de demanda baseada em aprendizado de máquina, análises preditivas da força de trabalho e fluxos de trabalho agentivos que conectam solicitações por meio de interações conversacionais a sistemas corporativos. Esses recursos integram o roadmap de desenvolvimento e são independentes das funções principais disponíveis no lançamento.

Sobre a Yolara AI

A Yolara AI é a plataforma de inteligência de força de trabalho da YYForce voltada para operações de linha de frente. Suas funções principais reúnem correspondência multifatorial, integração conversacional, fluxos de trabalho automatizados de agendamento, presença digital, inteligência do Talent Graph e analítica operacional. Um agente de voz de IA conversacional para solicitações de alocação de pessoal em linguagem natural está sendo lançado por meio de uma implementação corporativa gradual.

Sobre a YYFORCE

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Através das suas divisões de tecnologia para força de trabalho e IFM, a YYForce oferece soluções de alocação e gestão de equipes, bem como serviços de gestão de instalações, para diversos setores de serviços

A Empresa opera duas plataformas distintas de tecnologia de força de trabalho: YY Circle, que oferece suporte à alocação e gerenciamento de pessoal para os setores de hospitalidade, alimentos e bebidas, varejo e demais segmentos de serviços; e a Yolara AI, plataforma de inteligência de força de trabalho que disponibiliza correspondência inteligente, agendamento automatizado, controle de presença digital e analítica operacional para negócios de linha de frente. Nas suas operações de IFM, a YYForce combina serviços de instalações de linha de frente com soluções tecnológicas projetadas para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.

A estratégia de longo prazo da YYForce está centrada na criação de um ecossistema integrado de força de trabalho do futuro, no qual trabalhadores humanos, softwares inteligentes, automação e robótica trabalham cada vez mais juntos para prestar serviços de forma mais eficiente.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações sobre o desempenho esperado, a adoção e os benefícios da plataforma de IA da Yolara; a implementação gradual e qualquer implementação mais ampla do agente de voz de IA conversacional; os aprimoramentos planejados de IA, incluindo a previsão de demanda baseada em aprendizado de máquina, a analítica preditiva da força de trabalho e os fluxos de trabalho agentivos; a potencial expansão para outros mercados do Sudeste Asiático são declarações de previsão. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, bem como o desempenho, a precisão e a confiabilidade dos modelos de IA e do agente de voz da Empresa; a capacidade da Empresa de concluir com êxito a implementação gradual e obter a adoção do Yolara AI pelos clientes; a dependência da Empresa em relação a fornecedores de tecnologia terceirizados; leis e regulamentações sobre privacidade de dados, segurança cibernética e IA, incluindo aquelas que regem dados de localização e de voz; e as variações previstas nas receitas, nos custos e nas despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Imagem do Produto Yolara AI

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/295e35e4-3c96-476e-856d-0749b24182b0

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9846708)