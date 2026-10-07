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Plantas de verdade que parecem artificiais e acabam surpreendendo

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Redação Flipar
  • Rosa-do-deserto (Adenium obesum) Com tronco volumoso e flores de cores intensas, a rosa-do-deserto parece saída de uma peça decorativa. Sua aparência escultural e simétrica faz muita gente duvidar que seja uma planta verdadeira.
    Rosa-do-deserto (Adenium obesum) Com tronco volumoso e flores de cores intensas, a rosa-do-deserto parece saída de uma peça decorativa. Sua aparência escultural e simétrica faz muita gente duvidar que seja uma planta verdadeira. Foto: Timothy A. Gonsalves. wikimedia commons
  • Suculenta-echevéria (Echeveria spp.) As folhas organizadas em forma de roseta lembram flores moldadas em cera. O formato quase perfeito cria um visual tão uniforme que parece produzido à mão.
    Suculenta-echevéria (Echeveria spp.) As folhas organizadas em forma de roseta lembram flores moldadas em cera. O formato quase perfeito cria um visual tão uniforme que parece produzido à mão. Foto: Cody Hough - wikimedia commons
  • Lithops (pedras-vivas) Essas pequenas plantas imitam pedras com tanta perfeição que podem passar despercebidas. A estratégia ajuda na sobrevivência em ambientes áridos e impressiona pela semelhança.
    Lithops (pedras-vivas) Essas pequenas plantas imitam pedras com tanta perfeição que podem passar despercebidas. A estratégia ajuda na sobrevivência em ambientes áridos e impressiona pela semelhança. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
  • Crassula ‘Buda’s Temple’ As folhas empilhadas formam colunas geométricas que lembram peças de design moderno. O aspecto organizado faz parecer um objeto decorativo em vez de um ser vivo.
    Crassula ‘Buda’s Temple’ As folhas empilhadas formam colunas geométricas que lembram peças de design moderno. O aspecto organizado faz parecer um objeto decorativo em vez de um ser vivo. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons
  • Haworthia cooperi Suas folhas translúcidas parecem feitas de vidro ou gel. Quando recebem luz, criam efeitos visuais que reforçam a impressão de uma planta artificial.
    Haworthia cooperi Suas folhas translúcidas parecem feitas de vidro ou gel. Quando recebem luz, criam efeitos visuais que reforçam a impressão de uma planta artificial. Foto: S Molteno - wikimedia commons
  • Cacto-coral (Euphorbia lactea cristata) Com formas onduladas e aparência quase alienígena, essa espécie chama atenção pela estrutura incomum. Muitos acreditam estar diante de uma escultura contemporânea.
    Cacto-coral (Euphorbia lactea cristata) Com formas onduladas e aparência quase alienígena, essa espécie chama atenção pela estrutura incomum. Muitos acreditam estar diante de uma escultura contemporânea. Foto: Cody Hough - wikimedia commons
  • Caládio (Caladium bicolor) As folhas exibem combinações de verde, branco, rosa e vermelho que parecem ter sido desenhadas. Os contrastes são tão marcantes que lembram material sintético.
    Caládio (Caladium bicolor) As folhas exibem combinações de verde, branco, rosa e vermelho que parecem ter sido desenhadas. Os contrastes são tão marcantes que lembram material sintético. Foto:
  • Begônia-maculata (Begonia maculata) As famosas bolinhas prateadas espalhadas pelas folhas criam um efeito decorativo impressionante. A planta parece ter recebido uma estampa cuidadosamente aplicada.
    Begônia-maculata (Begonia maculata) As famosas bolinhas prateadas espalhadas pelas folhas criam um efeito decorativo impressionante. A planta parece ter recebido uma estampa cuidadosamente aplicada. Foto: Fjvelsen -wikimedia commons
  • Fitônia (Fittonia albivenis) Conhecida pelas nervuras coloridas, exibe desenhos que lembram circuitos ou bordados. O padrão é tão regular que parece resultado de fabricação industrial.
    Fitônia (Fittonia albivenis) Conhecida pelas nervuras coloridas, exibe desenhos que lembram circuitos ou bordados. O padrão é tão regular que parece resultado de fabricação industrial. Foto: Louise Wolff - wikimedia commons
  • Samambaia-azul (Phlebodium aureum) A coloração azul-esverdeada das folhas foge do padrão encontrado na maioria das plantas. O tom metálico dá a impressão de um acabamento artificial
    Samambaia-azul (Phlebodium aureum) A coloração azul-esverdeada das folhas foge do padrão encontrado na maioria das plantas. O tom metálico dá a impressão de um acabamento artificial Foto: Forest & Kim Starr wikimedia commons
  • Colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus) Seus ramos carregados de pequenas esferas parecem feitos de contas plásticas. O visual pendente transforma a planta em uma curiosidade natural.
    Colar-de-pérolas (Senecio rowleyanus) Seus ramos carregados de pequenas esferas parecem feitos de contas plásticas. O visual pendente transforma a planta em uma curiosidade natural. Foto: MeganEHansen wikimedia commons
  • Flor-morcego (Tacca chantrieri) As flores escuras e as longas estruturas semelhantes a fios criam um aspecto incomum. O resultado é tão exótico que muitos pensam tratar-se de uma criação digital.
    Flor-morcego (Tacca chantrieri) As flores escuras e as longas estruturas semelhantes a fios criam um aspecto incomum. O resultado é tão exótico que muitos pensam tratar-se de uma criação digital. Foto: Geoff McKay wikimedia commons
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