Escola de Bauru inaugura prédio com passarela e teatro

Fundada em 2008, a FourC Bilingual Academy, escola de Bauru, interior de São Paulo, acaba de inaugurar a expansão do seu campus escolar. A estrutura acrescenta cerca de 23 mil metros quadrados à área total, contando com novos espaços, como um teatro de 600 lugares e uma passarela de 65 metros de comprimento, que conecta os dois prédios sobre uma das principais avenidas da cidade.

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A FourC foi pioneira em sua região ao reunir educação bilíngue e período integral em uma mesma proposta pedagógica, acompanhada de uma arquitetura que já se distanciava da configuração convencional das escolas. Desde sua fundação, a instituição tem sua proposta educacional orientada por quatro pilares que dão origem ao nome FourC: Colaboração, Cidadania, Pensamento Crítico e Cultura.

O prédio original, com aproximadamente 12 mil metros quadrados, foi projetado com salas de aula amplas — com cerca de 100 metros quadrados — e espaços que favorecem a interação entre os estudantes, com ambientes flexíveis, laboratórios bem equipados, espaços arejados, áreas verdes integradas e um design funcional. A expansão mantém essa concepção e amplia as possibilidades de utilização dos ambientes escolares como espaços de aprendizagem.

"Comecei a escola como um projeto-piloto para mostrar que a educação poderia ser diferente. Fazendo uma educação diferente, poderíamos ter resultados mais adequados para o século 21, já que o mundo estava e está mudando rapidamente", afirma Sara Hughes, fundadora e mantenedora da FourC.

Com arquitetura baseada na tecnologia construtiva alemã, o novo prédio também foi planejado para oferecer diferentes possibilidades de aprendizagem. O projeto inclui soluções que permitem distribuir ambientes em diferentes níveis, como o ginásio de esportes, localizado acima das salas de aula e equipado com um piso que absorve impactos e reduz a transmissão de ruídos para os demais pavimentos.

A expansão contempla 352 vagas de estacionamento para carros, motos e bicicletas, planejadas para acomodar o aumento da comunidade escolar e contribuir para a organização do fluxo de veículos no entorno. Já a passarela elevada, que conecta os dois prédios sobre a Avenida Affonso José Aiello, permite a circulação dos estudantes entre os edifícios sem a necessidade de atravessar a avenida no nível da rua.

Além da implementação de áreas verdes e tecnologias educacionais, a nova estrutura também deve dobrar a capacidade de matrículas do colégio, atendendo cerca de 1,4 mil alunos, ampliando especialmente o atendimento de crianças pequenas, de 1 ano e meio a 8 anos.

“A escola não se resume ao que acontece dentro da sala de aula. Por isso, espaços culturais, tecnológicos e de convivência são fundamentais para uma proposta educacional alinhada aos desafios do século 21", compartilha Hughes.

Abraçando a comunidade

A nova área se expande de forma verticalizada, com ginásio e teatro distribuídos em níveis superiores. O teatro tem capacidade para 600 lugares e conta com saguão, bistrô e espaços para workshops, podendo receber tanto atividades da escola quanto eventos abertos ao público como apresentações musicais, espetáculos, palestras e outras atividades culturais contribuindo para diversificar a programação cultural da cidade.

"Esse espaço servirá de palco para peças e apresentações que promovam a cidadania, a cultura e a provocação do pensar. Em um cenário de fechamento de espaços culturais, a nossa escola está investindo na abertura de um novo polo cultural para a cidade", complementa Hughes.

Arquitetura lúdica e verde

Projetado para proporcionar conforto térmico aos estudantes, o Bloco D dá continuidade às iniciativas sustentáveis já presentes no prédio original, incorporando sistemas de coleta e reuso de água. A estrutura conta ainda com um amplo refeitório, laboratórios de Química e Culinária, além de sala de estudo e leitura.

As áreas externas foram planejadas para aproximar os alunos da natureza e ampliar as possibilidades de aprendizagem fora da sala de aula. Inspirado no Cerrado, bioma presente em cerca de 96% do território de Bauru, o paisagismo valoriza espécies características que podem contribuir para a presença de aves e outros animais. A composição dos jardins também considera plantas com características que variam ao longo das estações, permitindo que os estudantes observem as transformações da natureza ao longo do ano.

Já a Varanda de Ciências reúne os laboratórios de Física e Biologia em conexão direta com uma área externa, permitindo a realização de experimentos e atividades ao ar livre. Para as crianças menores, a integração entre os espaços aparece também em um elemento lúdico: um escorregador conecta a varanda externa ao parquinho. A proposta é valorizar o brincar como parte da aprendizagem, criando oportunidades para explorar, experimentar e fazer descobertas em diferentes ambientes da escola.

Inovação educacional ganha força no interior

Com 379 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, a cidade de Bauru cresceu de forma significativa na última década. O município compõe a lista dos 100 municípios com maior PIB do Brasil — levantamento também realizado pelo IBGE. A expansão do colégio dialoga diretamente com a necessidade de oferecer uma educação compatível com o crescimento econômico da região.

Atualmente, Bauru já reúne outras instituições que oferecem educação bilíngue, além de colégios que incorporaram o inglês à grade curricular, sinalizando uma demanda crescente por modelos de ensino que se afastam do formato tradicional.

"Hoje, sabemos que é possível ter uma educação conectada ao mundo sem precisar sair do interior do Estado. Na FourC, temos ex-alunos que estudaram fora e posteriormente escolheram voltar para a cidade para trabalhar em grandes empresas da região", compartilha Sara Hughes.

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O movimento também se relaciona às transformações do mercado de trabalho na região, já que empresas multinacionais consideram a oferta de ensino de qualidade um fator relevante para atrair e reter profissionais, especialmente famílias que buscam melhores condições de educação para os filhos.