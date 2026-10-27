Faculdades de Administração ganham conteúdo gratuito de ASG

Faculdades com cursos de Administração e Gestão de todo o país poderão levar para a sala de aula um conteúdo gratuito sobre sustentabilidade e governança. Foi lançado nesta quinta-feira (22) o Componente Curricular ASG/ODS, material que as instituições de ensino superior poderão incorporar às suas matrizes curriculares e que trata do tema ambiental, social e de governança (ASG) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O objetivo é que os futuros gestores, empreendedores e conselheiros cheguem ao mercado de trabalho com uma formação que acompanhe as mudanças que já estão em curso nas empresas.

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Segundo o doutor em Administração Luiz Calado, professor do Mestrado Profissional em Administração na Unialfa, a temática ASG e os ODS redesenham as condições em que as decisões de gestão são tomadas. “Formar pessoas sem o conhecimento nessa agenda é formar profissionais para um mundo que já não existe mais”, afirma.

O conteúdo reúne seis módulos com textos, vídeos e podcasts conduzidos por especialistas de renome, o que leva à sala de aula o contato com executivos e referências que nem todas as instituições conseguem receber de forma individual. Por ser flexível, pode ser adotado como disciplina optativa, módulo dentro de uma matéria já existente, base de um projeto integrado ou, ainda, como um material de extensão.

Rede de colaboração

Chama atenção a rede reunida em torno do projeto. A idealização do componente partiu do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, que levou para a mesma mesa a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD), o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o Instituto Ethos e o PRME, braço da ONU para escolas de negócios. As entidades já haviam divulgado, no fim de 2024, o manifesto “O futuro se constrói hoje”, no qual defendiam a necessidade de preparo dos novos profissionais para lidar com a complexidade dos desafios globais que atingem organizações, comunidades e o planeta.

Para a presidente da ANGRAD, Adm.ª Claudia Stadtlober, a união amplia o acesso ao conhecimento sobre uma demanda das organizações e da sociedade. “Precisamos preparar profissionais com esse olhar para podermos gerar cada vez mais impacto”, diz.

A chair do PRME Chapter Brazil, Gleriani Torres, lembra que muitos profissionais chegam à pós-graduação sem nunca terem estudado sustentabilidade, embora o tema não seja novo. Para ela, é preciso mudar a percepção de quem decide. “Os administradores precisam acreditar que sustentabilidade não é custo, é valor”, afirma.

Ao falar sobre o conteúdo do componente curricular, o diretor de Expansão e Parcerias do IBGC, Lucas Legnare, defende que a governança dá consistência aos demais pilares da sigla. “A governança não pode ser vista como burocracia, pois ela é, antes de qualquer coisa, a forma de uma organização definir como suas decisões são tomadas”, diz.

Já a diretora-adjunta do Instituto Ethos, Ana Lucia Melo, ressalta que, quanto mais cedo essa perspectiva fizer parte da formação, “maiores serão as condições para que ela se traduza em práticas concretas e decisões consistentes”.

Compromisso com a formação

Ao comentar a entrega do Componente Curricular ASG/ODS, o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker, afirma que o projeto foi pensado à altura da responsabilidade do Conselho com a profissão. “Fizemos questão de que este fosse um material de qualidade, atualizado e construído com instituições que são referência no país, porque a formação dos futuros profissionais também é responsabilidade nossa. O Conselho acompanha de perto os desafios da área e quer contribuir para que o estudante de Administração chegue ao mercado preparado para decidir com consciência e responsabilidade”, declara.

Já o gerente de Relacionamento do CRA-SP, Adm. Daniel Sguerra, responsável pela fase de idealização do projeto, reforça que esta é uma entrega real e efetiva do Conselho para a sociedade, pois impacta diretamente aqueles que devem ocupar os espaços de liderança no futuro.

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As instituições de ensino superior com cursos de Administração e Gestão que desejam adotar o componente devem manifestar interesse no site do projeto. Atualmente, a iniciativa está em funcionamento como piloto nas faculdades FEI, FECAP e Unialfa, e quem se cadastrar agora deve receber o conteúdo no início de dezembro.