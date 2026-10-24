Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DO VOTO DOS IDOSOS

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
24/10/2026 02:00

compartilhe


“Eu não preciso mais votar, mas irei ao encontro da urna. Quero ir lá dizer não àqueles que tentaram nos impor uma ditadura há tão pouco tempo e que tentam agora chegar ao poder. Não podemos colocar em risco a nossa democracia, o nosso bem maior. Eu quero votar, eu quero teclar e confirmar o meu voto na esperança de que estou contribuindo para que esses obcecados pelo poder não retornem. Intentar contra a democracia é muito grave, o eleitorado não pode fechar os olhos para esse crime. Não adianta alguém me dizer, 'votar pra quê, vai lá não'. Eu vou, e se no caminho eu tiver a oportunidade de falar com alguém meus motivos, falarei. Não me esquecerei dos 716 mil mortos pela COVID e das filas intermináveis nas portas dos açougues para pegarem osso para fazer um caldo. Não podemos titubear.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

JEOVAH FERREIRA
Taquari – DF

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay