LEITOR DESTACA A IMPORTÂNCIA DO VOTO DOS IDOSOS



“Eu não preciso mais votar, mas irei ao encontro da urna. Quero ir lá dizer não àqueles que tentaram nos impor uma ditadura há tão pouco tempo e que tentam agora chegar ao poder. Não podemos colocar em risco a nossa democracia, o nosso bem maior. Eu quero votar, eu quero teclar e confirmar o meu voto na esperança de que estou contribuindo para que esses obcecados pelo poder não retornem. Intentar contra a democracia é muito grave, o eleitorado não pode fechar os olhos para esse crime. Não adianta alguém me dizer, 'votar pra quê, vai lá não'. Eu vou, e se no caminho eu tiver a oportunidade de falar com alguém meus motivos, falarei. Não me esquecerei dos 716 mil mortos pela COVID e das filas intermináveis nas portas dos açougues para pegarem osso para fazer um caldo. Não podemos titubear.”

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JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF